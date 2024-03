Estonia gorsza od San Marino i Andory. Bez żartów. To może być wstyd stulecia

Reprezentacja Polski spisała się koszmarnie w eliminacjach do Euro 2024. W ośmiu spotkaniach uzbierała jedynie 11 punktów, po drodze notując kompromitujące porażki. Tylko tak można nazwać mecze z Mołdawią (2:3) czy Albanią (0:2). Mimo to Biało-Czerwoni wciąż mają szanse, by wywalczyć bilet na imprezę w Niemczech. Muszą wygrać w dwustopniowych barażach, w których na start zmierzą się z Estonią. Nie ulega wątpliwości, że to drużyna Michała Probierza będzie faworytem. Jeśli jednak jakimś cudem powinie jej się noga, to będzie to porażka stulecia. I to dosłownie.

Estonia gorsza nawet od San Marino. Jeśli Polska nie wygra, to będzie wstyd. Być może największy w historii naszego futbolu

Eliminacje w wykonaniu Estonii były fatalne. Nie dość, że nie wyszła z grupy, to zdobyła zaledwie punkt za remis z Azerbejdżanem. Jednak to nie ta statystyka budzi przerażenie i pokazuje, jak słabym rywalem są piłkarze Thomasa Haberliego. Mowa o liczbie strzelonych bramek. W całych eliminacjach zdobyli strzelili zaledwie dwa gole - ze wspomnianym Azerbejdżanem (1:1) i Austrią (2:1).

To trzeci najgorszy wynik spośród wszystkich zespołów, które brały udział w kwalifikacjach do Euro 2024. Gorzej spisały się jedynie Gibraltar, który ani razu nie znalazł drogi do siatki oraz Liechtenstein, któremu ta sztuka udała się tylko raz.

Więcej bramek od Estonii zdobywały za to Andora i San Marino, bo po trzy. To drużyny zdecydowanie niżej notowane niż zawodnicy Haberliego, którzy zajmują 123. lokatę w rankingu FIFA. Wspomniane ekipy plasują się kolejno na 164. i 210. miejscu. Mimo to były bardziej skuteczne w polu karnym rywali.

To pokazuje, jak słabą ofensywą dysponuje Estonia. Szwankuje też gra obrońców. W końcu zespół stracił 22 gole w eliminacjach. Najgorsze były starcia z Belgią i Szwecją. Tam dali sobie wbić po pięć goli. To wielka okazja dla Biało-Czerwonych, którzy w ataku posiadają m.in. Roberta Lewandowskiego. Polak w ostatnim czasie strzelał gole jak na zawołanie. W minionej kolejce La Liga przeciwko Atletico Madryt (3:0) zdobył bramkę i dwie asysty.

Eksperci nie dopuszczają innej możliwości niż zwycięstwo Polski z Estonią

Jeśli Polacy nie wykorzystają okazji i zaliczą wpadkę z Estonią, to z pewnością będzie można mówić o wielkim wstydzie. - Jeśli odpadniemy z Estonią, to zrobię z prześcieradła taką flagę, jak kiedyś Lech Poznań u siebie na stadionie. (...) Ten protest rolników to pikuś przy tym, co może się wydarzyć - żartował Wojciech Kowalczyk.

Eksperci wierzą jednak w sukces Polski i nie dopuszczają możliwości, by poległa w starciu z Estonią. O tym, czy ich nie zawiedzie, przekonamy się już po 20:45. Wtedy to zabrzmi pierwszy gwizdek na Stadionie Narodowym w Warszawie. Zapraszamy do śledzenia relacji na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.