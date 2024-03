Lewandowski już przeszedł do historii. Przebija legendy. Niesamowity rekord

Kibice reprezentacji Polski z nadzieją wyczekują czwartkowego wieczoru, kiedy to podopieczni Michała Probierza rozegrają półfinałowy mecz baraży o EURO 2024. Będą faworytem starcia ze znacznie niżej notowaną Estonią. Robert Lewandowski spróbuje zdobyć 83. gola w reprezentacyjnej karierze. Jeszcze nie pokonał bramkarza tej kadry. Jeśli to zrobi, to już dziś może wyśrubować niezwykły rekord.

