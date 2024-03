Probierz skreślił czterech piłkarzy. Oto kadra na mecz z Estonią

W czwartek wieczorem reprezentacja Polski rozpocznie walkę w barażach o Euro 2024. Pierwszym rywalem Biało-Czerwonych będzie na PGE Narodowym Estonia, a mecz rozpocznie się o godzinie 20:45. Jeśli Polacy wygrają to spotkanie, to we wtorek 26 marca zmierzą się w finale baraży na wyjeździe z lepszym z pary Walia - Finlandia.

REKLAMA

Zobacz wideo Jasna deklaracja Kamila Grosickiego. "Jestem gotowy"

Michał Probierz ogłosił kadrę na mecz z Estonią. Czterech piłkarzy skreślonych

Michał Probierz na marcowe zgrupowanie powołał aż 27 zawodników, co oznaczało, że aż czterech piłkarzy nie zmieści się w kadrze meczowej na starcie z Estończykami. W środę wieczorem PZPN poinformował o tym, którzy zawodnicy się w niej znaleźli. Wśród 23 wybrańców Probierza są m.in. Taras Romanczuk, Tymoteusz Puchacz czy wracający do kadry po dłuższej przerwie Jakub Moder i Krzysztof Piątek.

Kto z kolei będzie musiał zasiąść na trybunach? Michał Probierz, wybierając kadrę na baraż z Estonią, zdecydował się skreślić Damiana Szymańskiego (AEK Ateny) oraz duet z Empoli: Sebastiana Walukiewicza i Bartosza Bereszyńskiego.

Ponadto szansy na debiut w reprezentacji Polski nie otrzyma na pewno Dominik Marczuk z Jagiellonii Białystok, którego także zabraknie w kadrze meczowej.

Początek meczu barażowego Polska - Estonia na PGE Narodowym w Warszawie o godzinie 20:45. Relacja na żywo na Sport.pl. Równolegle będzie się także odbywało starcie w Cardiff pomiędzy Walią a Finlandią.