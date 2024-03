Zapytaliśmy dziennikarza o mocne strony Estonii. Odpowiedź nie zostawia złudzeń

Z czym kojarzy się Estonia? Z małym krajem na północny wschód od Polski, z setkami wysp, z twórcami Skype'a, darmową komunikacją dla mieszkańców Tallina i pierwszym państwem w Europie, które podczas wyborów wprowadziło możliwość głosowania on-line i to niemal dwie dekady temu. Fanom futbolu z Polski może kojarzyć się też z Konstantinem Wasiljewem, grającym kiedyś w polskiej ekstraklasie. 39-letni dziś Wasiljew jest kapitanem reprezentacji. Estończycy chcieliby też, by od teraz ich kraj kojarzył się z futbolową niespodzianką. Tamtejsze media podkreślają, że ich kadra jest przecież już tylko "dwa mecze od Euro".

REKLAMA

Zobacz wideo Świetne wieści przed meczem reprezentacji Polski

Baraże dzięki pokonaniu Malty i San Marino, czyli marchewka od UEFA

Estonia zapewniła sobie prawo gry w barażach Euro, bo wygrała grupę D Ligi Narodów. To dlatego teraz zagra z Polską, a jeśli wygra, to potem też na wyjeździe (26 marca) zmierzy się z wygranym z pary Walia – Finlandia.

Scenariusz dwóch meczów dzielących Estonię od Euro nie jest zupełnie nowy. Przydarza się temu małemu państwu już po raz drugi. Wcześniej Estończycy zapewnili sobie udział w barażach o Euro 2012. Wtedy byli eliminacyjnym fenomenem. W grupie z Włochami, Serbią, Słowenią, Irlandią Płn. i Wyspami Owczymi zajęli drugie miejsce! Potrafili wygrać z każdym rywalem w stawce oprócz Italii (choć w meczu u siebie prowadzili, ale stracili gole w drugiej połowie i przegrali 1:2). To były najlepsze czasy estońskiego futbolu w XXI wieku. Zakończyły się na barażach o Euro 2012 i przegranym dwumeczu z Irlandią 1:5 (0:4 u siebie i 1:1 na wyjeździe). Zaskakujący był szczególnie ten drugi wynik.

Wtedy to była drużyna z pierwszej 50 rankingu FIFA, teraz otwiera jego drugą setkę. Obecną słabość estońskiego futbolu pokazują choćby kwalifikacje do Euro 2024. W zeszłym roku Estonia skazana była na ostatnie miejsce w swojej eliminacyjnej grupie. W walce z Belgią, Szwecją, Austrią i Azerbejdżanem zdobyła tylko jeden punkt (remisując 1:1 z Azerbejdżanem). Dodajmy od razu, że dywizja D Ligi Narodów, w której Estonia była najlepsza i dzięki czemu może grać w barażach, to najniższy poziom tych rozgrywek. W swojej grupie Estończycy odnieśli komplet wygranych. Rywalizowali z Maltą i San Marino, co weryfikuje skalę ich "sukcesu" i radości z baraży. Są w barażach, bo UEFA chciała dać jakąś "marchewkę" drużynom z niższych dywizji Ligi Narodów. Z drugiej jednak strony piłkarskie powiedzenie o tym, że nikogo nie można lekceważyć, jest aktualne. Najlepiej przekonali się o tym Biało-Czerwoni podczas słabych eliminacji do ME i zdobycia w nich tylko jednego punktu choćby z Mołdawią, czyli inną drużyną grającą na poziomie Dywizji D Ligi Narodów.

Kwalifikacje na 22 stracone gole. "Obrona źle funkcjonuje"

Estończycy wiedzą, że z Polską czeka ich trudne zadanie, ale swój względny optymizm opierają na tym, że czasem w świecie futbolu dzieje się coś nieprzewidywalnego. W ostatnich kilkunastu miesiącach zaskoczyli kibiców choćby w starciu z Finlandią (wygrane mecze towarzyskie).

Portal Delfi Sport przy okazji meczu z Polską cofa się o kilka lat, do towarzyskiej wygranej z Chorwacją czy bardziej zamierzchłych czasów i triumfu nad Belgią czy Rosją. Ale ze spotkań z Polską nie mają miłych wspomnień. Przegrali pięć, wygrali jedno. Jedyny triumf odnieśli dekadę temu, gdy byli w swym najlepszym piłkarsko czasie. Gdy pytamy jednak estońskiego komentatora i dziennikarza portalu Soccernet o mocne i słabsze strony obecnej reprezentacji, ten za wiele pozytywów przekazać nie może.

- Plusem jest to, że nasi piłkarze dobrze się znają - mówi nam Ott Jarvela. - Minusami to, że nie mamy graczy w pięciu najmocniejszych ligach, że sporym problemem jest gra w obronie, w której źle funkcjonujemy jako drużyna. Popatrz na nasze jesienne wyniki - przekazuje.

Te liczby rzeczywiście optymistyczne nie są. Od września do końca 2023 roku, w siedmiu meczach (towarzyskich i eliminacyjnych) Estonia straciła 19 goli. Czyli niemal trzy na spotkanie. W całych kwalifikacjach Euro nie było lepiej. Estończycy w ośmiu meczach pozwolili rywalom na wbicie 22 bramek. O tej rozsypce w defensywie mówią też estońscy zawodnicy.

- Nasza gra zaczyna się od obrony, gdzie musimy być znacznie bardziej stanowczy, agresywni, szybciej wychodzić do rywali, zachęcać i pomagać sobie nawzajem - powiedział Karol Mets, kluczowy obrońca reprezentacji. - Musimy poprawić ten element, wtedy wszystko będzie możliwe. Polska to silny, fizyczny, wysokiej jakości i bardzo intensywnie grający zespół - dodał gracz FC Sankt Pauli, drużyny występującej w 2. Bundeslidze.

To dlatego - jak twierdzi Jervele - trener kadry Thomas Haberli nie zdecyduje się w meczu z Polską na murowanie bramki.

- Myślę, że najrozsądniejszym sposobem podejścia do tego meczu nie jest siedzenie z założonymi rękami i czekanie na to, co zrobi Polska, ale też na pewno niewywieranie zbytniej presji na rywalu. Estonia powinna wybrać strefy i momenty, w których będzie mogła przyspieszyć i sprawdzić obronę Polaków - mówi Sport.pl Jervela.

Kto miałby to zrobić? Raczej kolektyw, bo ekipa nie ma gwiazd. Ich najdroższym i grającym w Arsenalu piłkarzem jest bramkarz Karl Hein. "Grającym" to jednak za dużo powiedziane. 21-latek to trzeci golkiper "Kanonierów", który siedzi na ławce, a sporadycznie grywa tylko w rezerwach Arsenalu.

Wasiljew nadal w grze, ale...

Choć dla Polski estoński futbol jest nieco odległy, to jednak nie kompletnie obcy. To dzięki graczom, którzy czasem pojawiają się w naszych ligach. Obecnie reprezentacja Estonii nie ma przedstawicieli z ekstraklasy, ale w jej kadrze są zawodnicy pierwszoligowych GKS-u Katowice (Marten Kuusk) i Odry Opole (Artur Pikk). Nie tak dawno jednym z ciekawszych i docenianych u nas zawodników z Estonii był Konstantin Wasiljew. Ofensywny pomocnik grał w naszej najlepszej lidze pięć lat (w Piaście Gliwice i Jagiellonii Białystok). Strzelił 26 goli, zanotował 30 asyst. W reprezentacji gra dłużej niż Robert Lewandowski, bo od maja 2006 roku. Mimo 39 lat na karku wciąż jest jej istotnym punktem i kapitanem.

- On jest istotny dla kadry z powodu swojej kreatywności. Teraz jednak ma uraz. Nie wiemy, czy będzie w stanie zagrać w czwartkowym meczu. Jeśli już, to w niepełnym wymiarze czasowym jako zawodnik wchodzący z ławki - mówi nam Jarvela. Innym zapamiętanym Estończykiem grającym w Polsce był choćby Henrik Ojama (Legia Warszawa, Miedź Legnica i Widzew Łódź), a tym milej zapamiętanym zapewne Sergiej Pareiko, który przyczynił się do zdobycia przez Wisłę Kraków mistrzostwa Polski w 2011 roku. I tu bardziej wstydliwe wtrącenie - Wisłę Kraków, którą z eliminacji Ligi Mistrzów wyrzuciła estońska Levadia Tallin.

To jednak zamierzchła przeszłość, ale i znak, że Estonia tłuste sportowo lata ma już za sobą. Obowiązkiem Polaków jest pokonać tego rywala pewnie i nie dać powodów do narzekań, by przed 26 marca, czyli finałem baraży, nastroje były dobre.