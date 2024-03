Probierz wypalił przed meczem z Estonią. "Już odpowiedziałem panu w barze"

- Zanim odpowiem na jakiekolwiek pytanie, chciałbym podziękować ekipie ze Stadionu Narodowego, która zapewniła nam tutaj idealne warunki. Doceniamy to bardzo - Michał Probierz zaczął konferencję prasową przed czwartkowym meczem z Estonią.

A później już więcej mówił o meczu. Ale też nie za dużo. - Jak powoływaliśmy piłkarzy, mieliśmy plan na to spotkanie. W większości - jeżeli chodzi o zdrowie - jest w porządku, ale są jeszcze pewne znaki zapytania - powiedział selekcjoner.

Ta wypowiedź była nieco szokująca, bo do tej pory nie wypływały z kadry żadne niepokojące sygnały, aby którykolwiek z piłkarzy narzekał na zdrowie. Nawet Paweł Dawidowicz, który w niedzielę nie dokończył meczu Hellasu z Milanem (1:3) i przyjechał na zgrupowanie z bólem kostki, był od razu gotowy do treningów.

Probierz przed meczem z Estonią: To będą trudne wybory

Probierz nie doprecyzował, na jakich pozycjach ma znaki zapytania. Nawet nie chciał powiedzieć, czy od pierwszej minuty przeciwko Estonii wystąpi Kamil Grosicki. Skrzydłowy Pogoni Szczecin w środę pojawił się razem z selekcjonerem na konferencji prasowej. Do tej pory było tak, że ci zawodnicy, którzy dzień przed meczem rozmawiali z dziennikarzami, nazajutrz grali w podstawowym składzie.

- Kamil może znaleźć się w podstawowym składzie. Już odpowiadałem panu w barze, też może od razu dopowiem, że rozmawialiśmy tam bez niczego, by później nie było niedomówień - zażartował selekcjoner, ale po chwili dalej unikał odpowiedzi na pytanie, czy Grosicki zagra z Estonią od początku. - Wszyscy zawodnicy mają szanse wystąpić, Kamil również. Nie ma na teraz decyzji, jeżeli chodzi o skład. Podejmiemy ją dopiero po treningu. To będą trudne wybory, bo wiemy, że czterech piłkarzy będziemy musieli odesłać na trybuny - przypomniał selekcjoner.

Jeśli Polska w czwartek wygra z Estonią, we wtorek zmierzy się na wyjeździe z lepszym z pary Walia - Finlandia. Jeśli przegra - też czeka ją wyjazdowe towarzyskie spotkanie z przegranym tej pary. Tego drugiego scenariusza nikt w kadrze jednak nie zakłada, bo to oznaczałoby, że w czerwcu Polska nie zagra w Niemczech na mistrzostwach Europy

- Czy trenowaliśmy rzuty karne? Tak, przed każdym meczem barażowym uważam, że trzeba to robić, choć wierzę, że do nich nie doprowadzimy - powiedział Probierz dzień przed meczem Estonią. - Wiemy, że to zespół, który ma stabilną defensywę. Też wysokich piłkarzy, którzy starają się płynnie przechodzić do kontrataków. Ale my chcemy patrzeć na siebie - podkreślił Probierz. Początek meczu Polska Estonia w czwartek o 20.45. Relacja na żywo w Sport.pl i aplikacji Sport.pl LIVE.