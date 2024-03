Kiwior zdradził, co powiedział mu Szczęsny na zgrupowaniu. Sekret wyszedł na jaw

Przez ostatnie lata Wojciech Szczęsny miał niepodważalną pozycję zarówno w reprezentacji Polski, jak i Juventusie. Nie zawsze było jednak tak dobrze, zwłaszcza gdy na początku musiał rywalizować o miejsce w składzie choćby z Gianluigim Buffonem. Podobnie było również w Arsenalu, gdzie w sezonie 2014/15 walczył o uznanie z Davidem Ospiną. Kiedy do klubu dołączył za to Petr Cech, nasz bramkarz został wówczas wypożyczony do AS Romy.

Kiwior zdradził tajemnicę Szczęsnego. Wszystko jasne

Nieco ponad rok temu do Arsenalu dołączył za to Jakub Kiwior, który został wykupiony ze Spezii za ok. 20 milionów euro. Choć początek miał bardzo trudny, to ostatnio radzi sobie znakomicie i ma już na koncie 16 meczów w tym sezonie Premier League. Jak się okazuje, jego drużynie mocno kibicuje Szczęsny, który jednak z konkretnego powodu nie ogląda spotkań Arsenalu.

Jakub Kiwior zdradził w rozmowie z TVP Sport, że tuż po przyjeździe na zgrupowanie bramkarz zwrócił się do niego w wymownych słowach. - Wygrajcie, wygrajcie. Mówił, że nie może oglądać meczów Arsenalu, bo się stresuję - powiedział. Dziennikarz dopytał zatem, co dokładnie miał na myśli 33-latek - czy Ligę Mistrzów, czy też rozgrywki Premier League? - Wszystko, najlepiej chyba wszystko - odparł obrońca.

Szczęsny ma zatem dobre rozeznanie, jeśli chodzi o byłą drużynę. Arsenal po 28. kolejkach Premier League jest przecież liderem tabeli, a do końca rozgrywek pozostało dziewięć spotkań. Mało tego, ma spore szanse na sukces w Lidze Mistrzów, gdyż nie dość, że awansował do ćwierćfinału, to trafił w nim na będący w przeciętnej formie Bayern Monachium. Na pewno nie uda się już jednak zdobyć "potrójnej korony", ponieważ piłkarze Mikela Artety odpadli w III rundzie Pucharu Anglii po porażce z Liverpoolem (0:2). .

Dla Kiwiora najbliższe miesiące mogą być wyjątkowo owocne, gdyż wszystko wskazuje na to, że po raz kolejny postara się go sprowadzić AC Milan. Mimo że cieszy się on aktualnie sporym zaufaniem Mikela Artety, to niewykluczone, że dobra oferta przekona władze angielskiego klubu. Jego kontrakt wygasa z końcem czerwca 2028 roku, a Transfermarkt wycenia go na 25 mln euro.

Nieco inaczej wygląda za to sytuacja Szczęsnego, którego umowa z Juventusem wygasa z końcem czerwca przyszłego roku. Sam zapowiedział, że reprezentacyjną karierę zakończy po Euro 2024, natomiast zapewne będzie chciał jeszcze pograć w klubie. Jego zespół może mieć jednak inne plany, gdyż znalazł już nawet następcę Polaka.