Trener Lewandowski wprost o Probierzu. "Ludzie go nie rozumieją"

Reprezentacja Polski przygotowuje się do kluczowych meczów w walce o awans na tegoroczne mistrzostwa Europy. W czwartek drużyna Michała Probierza zagra na Stadionie Narodowym z Estonią i jeśli wygra, we wtorek zagra na wyjeździe z lepszym z pary Walia - Finlandia.

Przed Probierzem mecze numer pięć i sześć w roli selekcjonera. 51-latek, który zastąpił na stanowisku zwolnionego Fernando Santosa, zadebiutował w tej roli 12 października, kiedy ograliśmy na wyjeździe Wyspy Owcze (2:0).

Wtedy, dzięki korzystnemu układowi wyników, Polacy mieli jeszcze szansę na bezpośredni awans na mistrzostwa Europy. Te zaprzepaścili jednak, remisując u siebie z Mołdawią (1:1) oraz Czechami (1:1). 21 listopada nasza kadra wymęczyła jeszcze zwycięstwo w towarzyskim spotkaniu z Łotwą (2:0).

Po remisie z Mołdawią na kadrę spadła kolejna krytyka. Kolejna, bo cały 2023 r. był w jej wykonaniu katastrofalny. Mimo że w kwalifikacjach do Euro 2024 mieliśmy w teorii słabych przeciwników, to nie wywalczyliśmy bezpośredniego awansu.

Lewandowski broni Probierza

Probierz odpowiadał na krytykę, zasłaniając się wynikami drużyny za kadencji Santosa. - Nie tym meczem przegraliśmy eliminacje - mówił selekcjoner. I chociaż do dzisiaj Probierz ma wielu krytyków, to w jego obronie stanął były kadrowicz, obecnie trener, Mariusz Lewandowski.

- Widać, że ma konkretny pomysł i nie boi się podejmować trudnych decyzji. Już kilka razy zdecydował się na odważne powołania i dawał szansę zawodnikom, których obecność w reprezentacji była zaskoczeniem. Michał ma plan, chociaż ludzie nie zawsze go rozumieją - powiedział Lewandowski w rozmowie z portalem sport.tvp.pl.

- Nie dziwi mnie to, bo z własnego, trenerskiego doświadczenia wiem, że w tej pracy często jest wiele niewiadomych. Kibice i eksperci nie zawsze mają dokładną wiedzę dotyczącą tego, dlaczego trener postawił na tego, a nie innego zawodnika - dodał.

Lewandowski odniósł się też do zmiany pokoleniowej w naszej reprezentacji. - Czasami po prostu przychodzą gorsze okresy, zwłaszcza wtedy, gdy dochodzi do zmiany pokoleniowej, a z tym mamy do czynienia teraz w przypadku naszej reprezentacji. W drużynie narodowej nie ma kilku bardzo ważnych postaci z ostatnich lat. Ci, którzy mają ich zastąpić, nie są jeszcze aż tak doświadczeni na poziomie reprezentacyjnym. Gdy pojawił się kryzys, nie każdy był w stanie udźwignąć tę odpowiedzialność - powiedział.

- Oby te problemy trwały jak najkrócej. Pierwszym krokiem będzie to, by niezależnie od wyniku w barażach, pozostawić na stanowisku obecnego selekcjonera. Kolejna zmiana będzie krokiem wstecz. Następny trener znowu rozpocznie poszukiwania, będzie poznawał piłkarzy, szukał optymalnego ustawienia… Jeśli Michał Probierz pozostanie, będzie to oznaczało kontynuację - dodał.

Mecz Polska - Estonia w czwartek o 20:45.