Kamil Grosicki od kiedy powrócił do Pogoni Szczecin w 2021 roku, znajduje się w wybitnej formie. Nie dość, że regularnie trafia do bramki rywala, to pomógł również klubowi wrócić do czołówki ligowej tabeli. Jego marzeniem jest, aby Pogoń sięgnął po pierwsze trofeum w historii i robi, co może, by tak się stało. Nie porzuca też planów odnośnie do reprezentacji Polski, z którą chce pojechać na mistrzostwa Europy do Niemiec. Podczas jego kariery nie wszystko szło jednak zgodnie z planem.

Kariera Grosicki zadebiutował w seniorskiej piłce w 2006 roku, mając wówczas 18 lat. Rok później został wykupiony przez Legię Warszawa, ale po kapitalnym początku zaczął mieć duże problemy. Pod koniec 2007 roku Leo Beenhakker powołał go na zgrupowanie reprezentacji Polski, ale zamiast do Turcji, Grosicki pojechał wówczas do Starych Juch, gdzie rozpoczął terapię. "Ośrodek jest zamknięty - pacjenci nie mają dostępu do telefonów, Internetu i telewizji" - pisał portal legioniści.com.

Grosicki uzależnił się od hazardu, a jego długi sięgały 200 tys. zł. - To jest nieuleczalna choroba. Jak zobaczę Marriott, to moim pierwszym skojarzeniem jest kasyno. Patrzę na Pałac Kultury w telewizji - widzę kasyno. (...) Wszystko wydawałem. Jak na przykład chciałem coś do jedzenia, to wysyłałem kogoś, aby mi kupił. W głowie miałem liczby, cyferki i kolory - mówił dla portalu Dziennik.pl.

Grosicki opowiedział o problemach z hazardem. "Warszawa mnie wchłonęła"

Teraz, po wielu latach, opowiedział dokładnie, co się wydarzyło po przejściu do Legii Warszawa. - Było to dla mnie duże wyzwanie, bo wyjeżdżając ze Szczecina do Warszawy miałem 19 lat. Nie byłem przygotowany na taki wyjazd. (...) Wyjechałem sam, dopiero po jakimś czasie klub prosił, żeby ktoś mi pomógł funkcjonować w stolicy, ale było już za późno. Warszawa mnie wchłonęła. Można powiedzieć, że więcej czasu spędzałem na mieście, niż na regeneracji, na treningach - przekazał w programie "Przesłuchanie".

- Kiedy byłem w Pogoni Szczecin, koledzy zaprowadzili mnie do tego miejsca, w którym uprawia się hazard. Najbardziej żałuję, że pierwszy raz moja noga tam stanęła, ponieważ spodobało mi się to. Później był to mechanizm, nad którym nie miałem kontroli. Gdy byłem w Legii, to czekałem tylko, aż będę miał czas wolny i szedłem do kasyna - wyjaśnił.

Grosicki nie ukrywa, że zabrakło mu wtedy pokory. Myślał, że skoro w tak młodym wieku może zarabiać duże pieniądze, to przez całe życie będzie tak samo. - Wolałem iść do kasyna, niż na dyskotekę, bo tam też mogłem zrobić imprezę, ale bez tej adrenaliny przy stole - oznajmił.

Jak zatem poradził sobie z nałogiem? - Nie życzę nikomu, żeby przechodził taki proces, jak ja. Trzeba dojść do momentu, w którym butelka staje się pusta. Nie są potrzebne żadne terapie, tylko ty sam musisz zrozumieć i wyczuć czas, aby to zakończyć - podsumował.

Grosicki powiedział, kto jest najlepszym tancerzem w kadrze. Bolesne słowa dla Lewandowskiego

Reprezentant Polski przed dołączeniem do Pogoni Szczecin uczęszczał na zajęcia taneczne. Jak się okazuje, finalnie uratował go ojciec, który zapisał go do klubu piłkarskiego.

- Tańczyłem dwa lata - odnosiłem sukcesy, zdobywałem medale. Ale ta piłka zawsze była na pierwszym miejscu. W pewnym momencie nauczyciele zauważyli, że moje nogi nie ustawią się jak u prawdziwego tancerza. Tata wkroczył wtedy do akcji, powstał nabór mojego rocznika w Pogoni. Miałem wówczas 11 lat. Mama przeżywała, że wybrałem piłkę, ale wydaje mi się, że oboje są zachwyceni tą decyzją - zakomunikował.

Na koniec zdradził za to, kto jest najlepszym tancerzem wśród reprezentantów Polski. Od wielu miesięcy sporo mówi się o występach na parkiecie Roberta Lewandowskiego, natomiast 35-latek ma innego faworyta. - Każdy inaczej tańczy, zależy, jaka faza imprezy - zażartował. Po chwili wskazał jednak na konkretnego gracza. - Zielu (Piotr Zieliński - red.). Wydaje mi się, że to, co robi na boisku, to robi też na parkiecie. Czysty brylant. To jest spokojny, wyważony chłopak, ale potrafi zatańczyć - zakończył.