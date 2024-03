Jeden z liderów kadry skreślony. "Nie ma świętych krów"

Nie ma żadnych wątpliwości, że najbliższe dni będą najważniejsze w ostatnich miesiącach w polskiej piłce. Jeśli nie uda nam się awansować na mistrzostwa Europy w Niemczech, to będzie koszmar - nie tylko sportowy, ale również marketingowy. Polscy fani przyzwyczaili się przecież do występów kadry na dużych turniejach, gdyż braliśmy udział zarówno w dwóch ostatnich MŚ (2018, 2022), jak i ME (2016, 2020).

Trudno sobie zatem wyobrazić, że wrócimy do czasów choćby z początku poprzedniej dekady, kiedy nie mogliśmy oglądać naszej drużyny na MŚ w RPA i Brazylii czy wcześniej, gdy nie wywalczyliśmy awansu na Euro - w Holandii i Belgii (2000) oraz Portugalii (2004).

Jacek Bąk grzmi ws. Piotra Zielińskiego. "Nie ma świętych krów"

Reprezentacja Polski musi zatem najpierw pokonać w czwartek Estonię, a pięć dni później wygrać finał baraży z Finlandią lub Walią, aby nie dopuścić do takiej sytuacji. Dziennikarze Sport.pl potwierdzili we wtorek, że selekcjoner Michał Probierz będzie mógł liczyć na wszystkich 27 powołanych piłkarzy. Nie było to takie oczywiste, gdyż w niedzielę urazu doznał Paweł Dawidowicz, który finalnie pojawił się na kadrze.

Choć do pierwszego spotkania pozostały jeszcze dwa dni, to eksperci zaczęli już rozpisywać się na temat podstawowego składu naszej drużyny. Sporo kontrowersji wywołuje środek pola, zwłaszcza że do gry wrócił ostatnio Jakub Moder. Pewniakami do gry wydają się jednak Sebastian Szymański oraz Piotr Zieliński. Inaczej uważa były reprezentant Polski, który postawiłby na duet Szymańskich (Sebastiana i Damiana), rezygnując z pomocnika SSC Napoli. - Nie ma świętych krów - oznajmił dla Meczyki.pl.

50-latek postawiłby na sprawdzone ustawienie 1-4-4-2. Na ataku zagraliby wówczas Lewandowski i Krzysztof Piątek, a na skrzydłach wspieraliby ich Kamil Grosicki oraz Przemysław Frankowski.

- Mnie się wydaje, że gdybym był trenerem, to postawiłbym na piłkarzy, którzy grają dużo i wygrywają. W obronie ustawiłbym z lewej strony Jakuba Kiwiora, na środku Jana Bednarka i Sebastiana Walukiewicza, a na prawej Matty'ego Casha. Bramkarzy mamy naprawdę znakomitych - postawiłbym na Wojciecha Szczęsnego, ale jako numer dwa widzę Marcina Bułkę - przekazał.

Reprezentacja Polski potrzebuje najbliższych dwóch zwycięstw jak tlenu. Jeśli uda nam się finalnie awansować na ME, to zadanie będzie jednak wyjątkowo trudne, gdyż w grupie D trafimy na Francję, Holandię oraz Austrię. - Uczmy się od najlepszych. Mamy taką grupę i co? Każdy mecz jest inny, każdy można wygrać. Trzeba za przeproszeniem zapier**lać, to wtedy może coś z tego będzie. Ale jak my przegraliśmy z Mołdawią i boimy się Estonii, to co ja będę mówił o Francji i Holandii? - zakończył Bąk.