Boniek reaguje na oskarżenia Laty. W swoim stylu. "Prezes zaorał"

Zbigniew Boniek jest aktywny w mediach społecznościowych. Wypowiada się głównie na tematy sportowe, choć w ostatnim czasie komentuje też działania polityków. Starł się nawet z kilkoma przedstawicielami narodu. We wtorkowe południe były prezes PZPN opublikował kolejny wpis na X. Tym razem zwrócił się do byłego kolegi z kadry Grzegorza Laty. Bońkowi nie spodobały się zarzuty, które pod jego adresem skierował były reprezentant Polski.

Zbigniew Boniek odpowiedział na krytykę Laty. Dosadnie

Mowa o wywiadzie dla Polsatu Sport. Lato poruszył w nim temat siedziby PZPN. W październiku 2023 roku ówczesny minister sportu Kamil Bortniczuk, a także Prawo i Sprawiedliwość obiecali aż 300 mln złotych na budowę Narodowego Centrum Szkolenia, Badań i Treningu Piłki Nożnej w Otwocku. Nowa władza anulowała jednak decyzję, co oznacza, że polski związek musi jeszcze poczekać na wybudowanie siedziby.

I zdaniem Laty jedną z osób odpowiedzialnych za taki stan rzeczy jest właśnie Boniek, który zastąpił go na stanowisku prezesa PZPN. W przeszłości federacja posiadała ziemię w Wilanowie przy zbiegu ulic Sobieskiego i al. Wilanowskiej. Tam właśnie planowano wybudować boiska, siedzibę związku, a nawet hotel pracowniczy. Tyle tylko, że w 2012 roku Boniek zrezygnował z tego pomysłu.

- Jeśli chodzi o siedzibę, to sytuacja była tego typu, że zawalił Zbyszek Boniek. Nie było żadnych problemów, ale Zbyszek Boniek zatrzymał inwestycję, "bo nie". Przecież to nie dla mnie mieli budować, więc zostało tak jak zostało. (...) Rządził przez dziewięć lat i nic nie zrobił, związek nadal jest bez własnej siedziby - podsumował dosadnie Lato.

Słowa byłego reprezentanta Polski obiły się szerokim echem w mediach. Nic więc dziwnego, że dotarły i do samego zainteresowanego. Boniek nie gryzł się w język i krótko, ale wymownie odniósł się do zarzutów Laty. "Grzesiu, byłeś i jesteś tak świetnym przyjacielem i piłkarzem, że możesz walić każdą głupotę. Lato The Best. Ps. Dotyczy to także Janka Tomaszewskiego" - żartował Boniek na X (dawniej Twitter).

Internauci zareagowali na wpis Bońka. "Grande"

Tym wpisem były prezes PZPN wywołał spore poruszenie i rozśmieszył wielu internautów. "Prezes Boniek zaorał", "I to się nazywa lojalność. Brawo Panie Zbyszku", "Niby miło, a jednak szpileczka", "TOP Szef", "Grande Prezes" - śmiali się fani.

Jak na razie nie wiadomo, kiedy i czy w ogóle powstanie baza PZPN. Mimo wszystko szanse na to są całkiem spore, o czym federacja informowała na początku stycznia. "Liczymy na to, że wspólnie znajdziemy rozwiązanie, żeby zrealizować te ważną dla polskiej piłki inwestycję. Tym bardziej że współfinansowanie tego projektu jest zapewnione z funduszy PZPN, UEFA i FIFA" - pisali działacze na X.