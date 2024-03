Kapitalne wieści dla Polski przed meczem z Estonią. Lepiej być nie mogło

Do meczu z Estonią kadra ma jeszcze dwa treningi, ale na razie - odpukać - zgrupowanie przebiega zgodnie z planem. We wtorek przed południem usłyszeliśmy, że nie ma żadnych problemów. Nawet Paweł Dawidowicz, który w niedzielę nie dokończył meczu Hellasu z Milanem (1:3) i przyjechał na zgrupowanie z bólem kostki, jest gotowy do treningów.

Polska - Estonia. Probierz wylicza

"Ile ma pan znaków zapytania przed Estonią?" - zapytał Michała Probierza w poniedziałek jeden z dziennikarzy. Selekcjoner nie odpowiedział wprost, ale wyraźnie zasugerował, że nie ma ich zbyt wiele. - Chcemy doskonalić to, co robiliśmy na poprzednich zgrupowaniach. Chcemy poprawić elementy, które szwankowały. Chcemy być skuteczni, bo tego nam zabrakło z Czechami i Mołdawią - wyliczał Probierz.

Probierz na marcowe zgrupowanie powołał 27 zawodników - w tym czterech z ekstraklasy. Największym zaskoczeniem jest obecność Tarasa Romanczuka, defensywnego pomocnika Jagiellonii Białystok, choć selekcjoner sygnalizował to już wcześniej, że w jego marcowych wyborach można spodziewać się niespodzianki.

- Szczerze? Nie spodziewałem się, że po latach wrócę do kadry. Nie miałem żadnych sygnałów. Dopiero dzień przed powołaniami zadzwonił do mnie selekcjoner i mnie o tym poinformował. Znam Michała Probierza. To nie tylko dobry trener, ale też psycholog, który podchodzi do nas bardzo indywidualnie. Mam nadzieję, że dobra atmosfera przełoży się na wyniki - mówi Romanczuk w rozmowie ze Sport.pl.

Mecz z Estonią będzie dla Probierza piątym w roli selekcjonera pierwszej reprezentacji. Za nim trzy spotkania eliminacyjne: z Wyspami Owczymi (2:0), Mołdawią (1:1) i Czechami (1:1) oraz sparingowy z Łotwą (2:0). Jeśli w czwartek wygra, to pięć dni później zmierzy się na wyjeździe z lepszym z pary Walia – Finlandia. Zwycięstwo w tym meczu da Polsce awans na mistrzostwa Europy w Niemczech.