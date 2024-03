Internet zapłonął po tym, jak Lewandowski potraktował kibica. Oto prawdziwa wersja [WIDEO]

Robert Lewandowski w poniedziałek przybył do Warszawy, gdzie rozpoczęło się zgrupowanie reprezentacji Polski przed meczami barażowymi do turnieju Euro 2024 w Niemczech. Jeszcze tego samego dnia wziął udział w konferencji prasowej. Jak zwykle na kapitana naszej drużyny wyczekiwała wielu fanów i łowców autografów. W pewnym momencie doszło do nieprzyjemnej sceny.

Niepokojące nagranie z Lewandowskim. Tak potraktował małego kibica. Kibice nie mieli litości

Na platformie X jeden z użytkowników udostępnił nagranie, na którym widać, jak gwiazdor FC Barcelony wychodzi z samochodu. Natychmiast otoczyła go spora grupa ludzi. Wśród nich był jeden mały chłopiec, który w ręku trzymał zeszyt i długopis, licząc na autograf. - Proszę pana. Panie Lewandowski - wołał, ale piłkarz nie zareagował. W końcu podszedł do 35-latka, ale ten kompletnie go zlekceważył i odszedł. Na koniec młodego fana odsunął jeden z pracowników PZPN.

W komentarzach aż zaroiło się od głosów oburzenia. - Nosz…. Serio? Dla takiego chłopaka Lewy to idol i to, co się tu stało to mega przykre dla niego. Lewy aż tak odleciał? Przecież to trzeba naprawdę nie mieć serca - pisał jeden z użytkowników. - Zapomniał wół jak cielęciem był. Panie Lewandowski tak się nie traktuje fana zgłasza w tak młodym wieku. Przykro na to patrzeć - dodała inna z internautek.

Wyszło szydło z worka. Lewandowski jednak nie taki zły. "Nie chcę psuć narracji, ale..."

Sporo osób zaczęło jednak bronić piłkarza. - Dla tego chłopaka to przeżycie i zawód, ale dla Lewandowskiego to jeden z milionów przypadków, gdzie ktoś go o coś prosi. Kilkanaście lat męczenia buły na każdym kroku - tu się podpisz, tu się uśmiechnij, bo zdjęcie... dzień w dzień. Trochę wyrozumiałości, krzywdy mu nie zrobił - skomentował Bartłomiej Stańdo z portalu Sektor Widzew. - Lewandowski podpisał później 150 autografów, robił zdjęcia, chyba nikt nie odszedł niezadowolony. Łatwo kręcić aferkę po wyciągniętym z kontekstu wideo... - zauważył z kolei dziennikarz TVP Sport, Jakub Kłyszejko.

W rzeczywistości w zachowaniu Lewandowskiego wcale nie było niczego niestosownego. - Nie chcę psuć narracji, ale ten sam chłopiec później skakał z radości, że dostał autograf od Roberta Lewandowskiego - odpowiedział w portalu X dziennikarz Sport.pl Dominik Wardzichowski i udostępnił zupełnie inne nagranie.

Reprezentacja Polski z Robertem Lewandowskim składzie już szykuje się do czwartkowego półfinału baraży. Z Estonią zagramy na Stadionie Narodowym w Warszawie o godz. 20:45.