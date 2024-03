Hajto domaga się wstrząsu w kadrze. Niewiarygodne, kogo by wymienił

Reprezentacja Polski trafiła do "grupy marzeń" w eliminacjach do Euro 2024, a mimo to nie wywalczyła bezpośredniego awansu. Zdobyła zaledwie 11 punktów i zajęła trzecie miejsce, za Albanią oraz Czechami. Teraz przed Biało-Czerwonymi ostatni test - dwustopniowe baraże. Na początek zmierzą się z Estonią. Michał Probierz ogłosił już powołania na marcowe zgrupowanie i w poniedziałek zaproszeni piłkarze odbyli pierwszy trening. Choć nie wiadomo jeszcze, jak ostatecznie będzie wyglądał skład na czwartkowy mecz, to niemal pewne wydaje się obsadzenie bramki. Pomiędzy słupkami najprawdopodobniej stanie Wojciech Szczęsny. Jednak zdaniem Tomasza Hajty, selekcjoner powinien postawić na innego golkipera.

Hajto zaskoczył ws. wyboru bramkarza na mecz z Estonią. "Trzeba dać sygnał"

Były reprezentant Polski był gościem Romana Kołtonia w "Prawdzie Futbolu". Podczas rozmowy podał wyjściową jedenastkę, którą chciałby zobaczyć w meczu z Estonią. Największym zaskoczeniem był właśnie brak Szczęsnego. Hajto zaapelował o dokonanie roszad. W miejsce piłkarza Juventusu umieścił Marcina Bułkę i szybko wyjaśnił powody takiej decyzji.

- Dlaczego Bułka? Broni karne, niesamowicie gra na przedpolu, dobrze gra nogami, jest pewny siebie. Wykorzystałbym jego moment - podkreślał. Hajto wyjawił też powody, dla których odstawiłby Szczęsnego na boczny tor. Jego zdaniem należy doprowadzić do większej konkurencji w kadrze, by nikt nie osiadł na laurach.

- Trzeba dać niektórym zawodnikom sygnał. Niektórzy są takimi napęczniałymi, tłustymi kotami. Im już się przejadło. Oni są już pewni, że grają. Dałbym sygnał: panowie, rywalizujemy. Nikt nie jest przypisany do tego, że jak przyjedzie i do tej pory grał, to musi grać - dodawał.

Bułka imponuje formą, ale to Szczęsny ma pierwszeństwo w bramce

Marcin Bułka znajduje się obecnie w bardzo dobrej formie. Rozegrał 30 spotkań w OGC Nice w tym sezonie, aż 15-krotnie zachowując czyste konto. Dzięki temu zwrócił na siebie uwagę europejskich gigantów i niewykluczone, że już latem zmieni barwy. Jak donosił Mateusz Borek, pojawiła się nawet pierwsza oferta za Polaka. Wysłał ją Manchester United i opiewała na aż 40 mln euro.

Wydaje się jednak mało prawdopodobne, by szanse w bramce Biało-Czerwonych otrzymał Bułka. Pewniakiem jest Szczęsny. To on znajduje się najwyższej w hierarchii Probierza, o czym ten mówił już kilka miesięcy temu. - Na teraz jest taka hierarchia bramkarzy, której nie zamierzamy zmieniać ze względu na to, że jest to dobre dla całokształtu - przekonywał.

Jeśli Polakom uda się triumfować z Estonią, wówczas w decydującym o awansie na Euro spotkaniu zmierzą się z Walią bądź Finlandią.