Wielki powrót i jeden nieobecny na treningu. Cztery rozmowy Lewandowskiego

W poniedziałek oficjalnie rozpoczęło się zgrupowanie reprezentacji Polski przed meczami z Estonią oraz Walią lub Finlandią. Oficjalnie, bo już w niedzielę w DoubleTree by Hilton w warszawskim Wawrze pojawili się selekcjoner Michał Probierz oraz Kamil Grosicki, Bartosz Salamon i Krzysztof Piątek.

Reszta piłkarzy zjeżdżała do hotelu od poniedziałkowego poranka. Tradycyjnie jako jeden z ostatnich przyjechał Robert Lewandowski, który w niedzielę o 21 grał w meczu Barcelony z Atletico Madryt, gdzie strzelił gola i miał dwie asysty. Kapitan reprezentacji Polski pojawił się w hotelu chwilę przed 15.

"- Spokojnie, ludzie, dajcie mu wysiąść - krzyknął ktoś z tłumu, gdy Lewandowski był jeszcze w samochodzie. Jako pierwszy wysiadł z niego Marcin "Szyna" Kulczyk, czyli przyjaciel i osobisty ochroniarz Lewandowskiego. Kapitan kadry przez kilkanaście minut cierpliwie stał pod hotelem, ale też w hotelu, gdzie rozdawał autografy i pozował do zdjęć" - relacjonował Bartłomiej Kubiak ze Sport.pl.

Lewandowski oraz 25 innych reprezentantów Polski pojawił się też na popołudniowym treningu kadry. Na zajęciach, które rozpoczęły się o 17:00, zabrakło jedynie Bartosza Slisza. Pomocnik Atlanty United pojawi się na zgrupowaniu w poniedziałek wieczorem i obecny będzie dopiero na kolacji.

Jeden nieobecny na treningu reprezentacji

W treningu udział wziął za to Paweł Dawidowicz. Obrońca Hellasu Werona, który doznał kontuzji stawu skokowego w niedzielnym meczu z Milanem (1:3), pojawił się na zgrupowaniu w poniedziałek rano. Dawidowicz dostał na to zgodę od klubowego lekarza, co sugeruje, że jego uraz nie jest tak groźny, jak się początkowo wydawało.

- Wydawało się, że Dawidowicz nie będzie do dyspozycji, ale sztab medyczny kadry ze sztabem medycznym z Werony doszedł do wniosku, że Paweł prawdopodobnie będzie mógł grać. Stawiamy go na nogi, ale będziemy wiedzieć więcej przed meczem - powiedział na konferencji prasowej Probierz.

Poniedziałkowy trening otwarty był dla dziennikarzy przez pierwszy kwadrans. W tym czasie kadrowicze zdążyli przez chwilę pograć w "dziadka" i przeprowadzić rozgrzewkę pod okiem trenera od przygotowania fizycznego.

Czas przed rozpoczęciem treningu inaczej wykorzystał Lewandowski. Kapitan reprezentacji na murawie rozmawiał z Jakubem Moderem, który wraca do kadry po dwuletniej przerwie spowodowanej ciężką kontuzją kolana. Pomocnik Brighton ostatni raz w drużynie narodowej zagrał przeciwko Szwecji (2:0) w barażu o awans na mundial w Katarze.

Ale Moder nie był jedynym zawodnikiem, z którym rozmawiał Lewandowski. Jeszcze przed treningiem napastnik Barcelony zamienił kilka słów z Wojciechem Szczęsnym, a w trakcie rozgrzewki z Kamilem Grosickim. Nie zabrało też krótkiej rozmowy z Probierzem. Po kwadransie, jeszcze w trakcie rozgrzewki, trening został zamknięty dla mediów.

Mecz Polska - Estonia w czwartek o 20:45 na Stadionie Narodowym w Warszawie. Jeżeli to spotkanie wygramy, we wtorek - 26 marca - o awans na Euro 2024 zagramy na wyjeździe ze zwycięzcą meczu Walia - Finlandia.