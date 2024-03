Nie jedna, a dwie zmiany w sztabie reprezentacji. Zdecydowały "względy organizacyjne"

Na konferencji otwierającej marcowe zgrupowanie reprezentacji Polski pojawili się selekcjoner Michał Probierz i kapitan Robert Lewandowski. Ale jako pierwszy głos zabrał rzecznik prasowy - debiutujący w tej roli Emil Kopański. Miał dwa komunikaty dotyczące zmian w sztabie szkoleniowym. - Marcin Włodarski (do niedawna selekcjoner kadry U-17) będzie uczestniczył w zgrupowaniu i meczach, a Tomasz Kuszczak ze względów organizacyjnych nie będzie kontynuował pracy z kadrą - ogłosił. Później Michał Probierz niechętnie rozwijał ten temat. Kuszczakowi, który był asystentem trenera bramkarzy, podziękował za współpracę, ale nie wytłumaczył, czym konkretnie są "względy organizacyjne". Włączenie do sztabu Włodarskiego jest z kolei realizacją planu selekcjonera, aby na poszczególne zgrupowania zapraszać trenerów pracujących w PZPN przy młodzieżowych kadrach. Na poprzednim zgrupowaniu do sztabu dołączył Rafał Lasocki. Chodzi o to, aby zacieśnić współpracę między pierwszą kadrą a młodym zapleczem i dać pozostałym selekcjonerom możliwość zdobycia doświadczenia.

Bardzo ważne zgrupowanie. Zdecyduje o kadrowej przyszłości

Optymizmu wokół reprezentacji Polski brakuje od wielu miesięcy - okres od mundialu w Katarze przyniósł kolejne porażki, echa afery premiowej i wizerunkowe wpadki federacji. Miało być inaczej. Zerkając na skład eliminacyjnej grupy - z Czechami, Albanią, Mołdawią i Wyspami Owczymi - przypuszczaliśmy, że marcowe zgrupowanie będzie próbą generalną przed mistrzostwami Europy. Ale jest wręcz odwrotnie - nie ma sparingów, a są baraże, które zdecydują o być albo nie być na Euro. Może dziś, w poniedziałek, cztery dni przed rozpoczęciem barażów, gdy w sali konferencyjnej Stadionu Narodowego nie było jeszcze czuć większego podekscytowania i gęstniejącej atmosfery, jeszcze nie do końca zdajemy sobie sprawę, jak ważne będą to mecze. Jedno, że o awans. Również o zatrzymanie selekcjonerskiej karuzeli, wyjście z marazmu i zahamowanie spadającego zainteresowania piłką nożną w Polsce. Może też o kadrową przyszłość Roberta Lewandowskiego.

Najpierw został o nią zapytany sam kapitan. Powiedział, że skupia się jedynie na najbliższym meczu z Estonią i nie wybiega myślami dalej. Później odniósł się do tego Michał Probierz: - Padło to pytanie o reprezentacyjną przyszłość Roberta. Jest przykładem dla młodych piłkarzy, więc oby jak najdłużej grał w kadrze i pojawiał się na zgrupowaniach. Polskiej piłki na to nie stać. Rezygnacja byłaby ze szkodą dla polskiej piłki. Gra w topowym klubie na świecie i jest w formie, właśnie zagrał świetny mecz z Atletico Madryt - wymieniał jego zalety. Relacja Lewandowskiego z Probierzem wydaje się dobra. Kapitan kilka tygodni temu powiedział w wywiadzie dla "Foot Trucka", że Probierz wskrzesił w nim iskrę, która powoli wygasała. - Nigdy nie miałem problemów z piłkarzami, którzy chcieli pracować. Robert jest kluczową osobą, więc sam doskonale wiedział, czego chce i w jakim kierunku chcę zmierzać. My możemy mu tylko w tym pomagać. Wie też, że zawsze może do mnie zadzwonić i porozmawiać - stwierdził Probierz.

Mecz z Estonią będzie dla Probierza piątym w roli selekcjonera pierwszej reprezentacji. Za nim trzy spotkania eliminacyjne: z Wyspami Owczymi (2:0), Mołdawią (1:1) i Czechami (1:1) oraz sparingowy z Łotwą (2:0). Jeśli w czwartek wygra, to pięć dni później zmierzy się na wyjeździe z lepszym z pary Walia – Finlandia. Zwycięstwo w tym meczu da Polsce awans na mistrzostwa Europy w Niemczech.