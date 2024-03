Piątek szczerze o współpracy z Lewandowskim. "Nie ma co dyskutować"

2023 rok nie był udany dla Krzysztofa Piątka, który po raz pierwszy od 2018 roku nie wystąpił w ani jednym meczu reprezentacji Polski. Teraz wraca do kadry i znów może być jej ważną postacią. Przypomnijmy, że w narodowych barwach rozegrał do tej pory 27 spotkań i zdobył w nich 11 bramek.

Piątek szczerze o reprezentacji i klubie. Mówi o współpracy z Lewandowskim

Trwający sezon jest jednak dla napastnika czasem odbudowy. Znalazł on swoje miejsce w tureckim Istanbul Basaksehir. W Super Lig ma na koncie 13 goli w 28 meczach i zasłużył na powołanie od Michała Probierza.

W rozmowie z "Kanałem Zero" Piątek wrócił do początków w nowym klubie. Przyznał, że nie było łatwo. -Poszedłem tam, żeby się odbudować, strzelać gole, przede wszystkim grać regularnie. Początek może nie był najlepszy, ale to też nie zależało ode mnie. Mieliśmy problemy w klubie, piłkarze byli z trenerem pokłóceni. Prezydent też miał problemy z trenerem. Przyszedł nowy trener i potrzebowaliśmy czasu, żeby się zgrać, poznać taktykę trenera i od tego momentu jest dużo lepiej. Jestem skuteczny, jestem aktywny i z tego się bardzo cieszę - powiedział.

28-latek jest jednym z trzech napastników, którzy poza pewniakiem Robertem Lewandowskim znaleźli się na liście selekcjonera. W tym gronie są także Karol Świderski i Adam Buksa. Piątek pytany o to, czy czułby się najlepszym partnerem kapitana w grze z dwójką napastników, odpowiedział:

- Trudno mi powiedzieć, bo ja z Robertem za dużo meczów nie zaczynałem od początku. Jak zaczynałem od początku, to byłem jedynką, zastępowałem Roberta. Jak grałem z Robertem, to zagrałem chyba mecz z Izraelem, gdzie wygraliśmy 4:1 na Narodowym. Strzeliliśmy po bramce i ta współpraca wyglądała bardzo dobrze. Nie wiem, czy był nawet drugi mecz. Byłem albo jego zmiennikiem, albo zastępowałem go w pierwszym składzie - dodał.

Dziennikarze dopytali też o szanse reprezentacji Polski na awans do finału baraży. Chcieli, by Piątek uspokoił wszystkich. - Wydaje mi się, że będzie dobrze (śmiech). Ten pierwszy mecz wygramy, nie ma innego wyjścia, nie ma co dyskutować. Chcemy go wygrać i patrzeć na finał - powiedział napastnik.

Zdradził także swoje najbliższe plany. Czy pobyt w Turcji sprawił, że wkrótce spróbuje ponownie podbić silniejsze ligi? - Czuję się bardzo dobrze w Stambule. To piękne miasto, jestem w dobrym klubie i na pewno tej stabilizacji potrzebuję. Wydaje mi się, że potrzebuję spokoju, tak jak powiedziałeś, ale też w piłce nigdy nie mówię "nigdy" [...]. Na ten moment potrzebuję spokoju, myślę, że chciałbym pograć 2-3 lata może w Basaksehir - przyznał.

Krzysztof Piątek debiutował w reprezentacji Polski w 2018 roku. Jest uczestnikiem mistrzostw świata w 2022 r. Na turnieju wystąpił w dwóch spotkaniach. Mecz z Argentyną (30.11.2022) pozostaje ostatnim jego występem w narodowych barwach.