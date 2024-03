Lewandowski nawet się nie zawahał. Króciutko. "Przełom"

Gdy kamery pokazywały Roberta Lewandowskiego tuż po meczu Barcelony z Atletico, polski napastnik uśmiechnął się, puścił oko i pomachał do kamery. Był w dobrym nastroju, ale trudno, żeby było inaczej, skoro niedzielne spotkanie w La Liga kończył z golem i dwoma asystami, a Barcelona wygrała 3:0.

- Czy to był mój najlepszy mecz w Barcelonie? Nie wiem, możliwe, ale nie patrzę na to w ten sposób - powiedział nazajutrz Lewandowski, już na zgrupowaniu reprezentacji Polski. Najpierw zajechał pod hotel ciemnozielonym terenowym mercedesem, a kilkadziesiąt minut później - już w reprezentacyjnym dresie - pojawił się razem z selekcjonerem Michałem Probierzem na konferencji prasowej.

Lewandowski: W głowie mam na razie tylko to spotkanie

"Czy podchodzisz do zgrupowania w ten sposób, że to, co się wydarzy w marcu, może zadecydować o twojej przyszłości w kadrze?" - zapytał na wstępie jeden z dziennikarzy. - Nie - odparł bez wahania Lewandowski. - W tej chwili skupiam się na meczach barażowych. Nie myślę o tym, co będzie dalej. Na pewno żadne decyzje po meczu z Estonią nie zostaną podjęte. W głowie mam na razie tylko to spotkanie - dodał Lewandowski, a siedzący obok Probierz kilkanaście minut później doprecyzował, że polskiej piłki nie stać na to, by stracić takiego piłkarza.

Lewandowski nie chciał w poniedziałek wybiegać dalej niż do meczu z Estonią. - Przyjechałem na zgrupowanie pełen optymizmu i wiary w to, że od pierwszych minut meczu z Estonią będziemy wiedzieli, jak i co grać. Że przeciwnik nawet nie pomyśli o tym, że tutaj może coś zdziałać - podkreślił.

Lewandowski: Wierzę, że to będzie przełom

Jeśli Polska wygra w czwartek z Estonią, pięć dni później zmierzy się na wyjeździe z lepszym z pary Walia - Finlandia. Jeśli przegra - czeka ją wyjazdowe towarzyskie spotkanie z przegranym tej pary. Tego drugiego scenariusza nikt w kadrze nie zakłada, bo to oznaczałoby, że w czerwcu Polska nie zagra w Niemczech na mistrzostwach Europy. - Chcemy zagrać na Euro. Wierzę, że to zrobimy - zadeklarował w poniedziałek Lewandowski.

- Już mamy doświadczenie z gry w barażach. Ale tak naprawdę wiadomo, że naszym celem jest być na Euro. Nie ma znaczenia, po jakiej drodze, nikt o tym nie będzie wspominał. Zdajemy sobie sprawę, jak poszły eliminacje, że ostatnie miesiące nie były łatwe, ale chcemy to zmienić. Wierzę, że te baraże będą przełomem. Że wróci polot, lekkość, mocne granie w obronie i fantazja w ofensywie - podkreślił Lewandowski.