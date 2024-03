"Ludzie, dajcie mu wysiąść". Wpadli w szał, gdy zobaczyli Lewandowskiego

Poniedziałek, godz. 10. Pod hotelem czeka już kilkudziesięciu łowców autografów. - Stoimy już ponad pół godziny, jeszcze nikt się nie zatrzymał - rozkłada ręce kilkunastoletni chłopak, który jak wielu innych, biega od wejścia do wejścia, gdy tylko zauważy podjeżdżający luksusowy samochód.

To stały obrazek podczas zgrupowań kadry, która od lat zbiera się w DoubleTree by Hilton w warszawskim Wawrze. Nie inaczej jest teraz, choć w poniedziałek jest tu wyjątkowo tłoczno - w hotelu odbywał się także kongres jednego z banków, który zaplanowany został na aż 750 osób.

Polska - Estonia. Pierwsi kadrowicze dotarli już w niedzielę

Kadrowicze Michała Probierza mieli w poniedziałek czas do 15, by stawić się w hotelu. Pierwsi - podobnie jak selekcjoner - dotarli tutaj już w niedzielę. To Kamil Grosicki, Bartosz Salamon i Krzysztof Piątek. Na zgrupowaniu w poniedziałek rano pojawił się też Paweł Dawidowicz, który w niedzielę nie dokończył meczu Hellasu z Milanem (3:1). - Dostał pozwolenie od klubowego lekarza, jest tutaj z nami. Co najważniejsze: gotowy to treningów - usłyszeliśmy od sztabu kadry.

Jako jeden z ostatnich - i to też już tradycja - na zgrupowaniu pojawił się Robert Lewandowski. Kapitan reprezentacji zajechał pod hotel ciemnozielonym terenowym mercedesem. W jasnym płaszczu, szarym golfie i przeciwsłonecznych okularach, które chyba za bardzo się nie przydały, bo akurat pod hotelem zaczął padać grad.

- Spokojnie, ludzie, dajcie mu wysiąść - krzyknął ktoś z tłumu, gdy Lewandowski był jeszcze w samochodzie. Jako pierwszy wysiadł z niego Marcin "Szyna" Kulczyk, czyli przyjaciel i osobisty ochroniarz Lewandowskiego. Kapitan kadry przez kilkanaście minut cierpliwie stał pod hotelem, ale też w hotelu, gdzie rozdawał autografy i pozował do zdjęć.

Lewandowski w poniedziałek po południu - razem z selekcjonerem - pojawi się także na konferencji prasowej otwierającej zgrupowanie. Już na Stadionie Narodowym, gdzie o 17 rozpocznie się także trening reprezentacji Polski. Będzie on otwarty dla mediów tylko przez pierwszy kwadrans. Tak samo, jak zajęcia w kolejnych dniach.

W czwartek Polska zagra w Warszawie półfinał baraży z Estonią. Jeśli wygra, pięć dni później zmierzy się na wyjeździe z lepszym z pary Walia - Finlandia. Jeśli przegra - też czeka ją wyjazdowe towarzyskie spotkanie z przegranym tej pary. Tego drugiego scenariusza nikt w kadrze jednak nie zakłada, bo to oznaczałoby, że w czerwcu Polska nie zagra w Niemczech na mistrzostwach Europy.