Oto nowe koszulki reprezentacji Polski. Cena zwala z nóg

Po fatalnych eliminacjach do mistrzostw Europy ostatnią deską ratunku dla reprezentacji Polski są baraże. W nich najpierw w najbliższy czwartek nasza kadra zagra z Estonią, a w przypadku zwycięstwa pięć dni później o udział w turnieju zmierzy się z Walią lub Finlandią. Na tę okazję firma Nike przygotowała dla zespołu Probierza nowe komplety koszulek.

Oto cena koszulek reprezentacji Polski. Tyle kosztuje najdroższy model

Nowe trykoty reprezentacji Polski wyróżniają się orzełkiem umieszczonym na środku oraz kołnierzykiem i rękawkami wykończonymi w czerwonych barwach. "Koszulka domowa to zwrot w stronę klasyki, z charakterystycznym czerwonym kołnierzykiem. Centralnie umieszczone Godło, powiększone w stosunku do poprzednich strojów, wyraża naszą tożsamość i pozwala poczuć siłę wspólnoty. Po raz pierwszy w historii wyjazdowego zestawu, koszulka posiada oryginalny graficzny wzór, z trzema odcieniami czerwieni nakładającymi się na siebie, tworząc bogaty efekt gradientu." - czytamy na stronie PZPN.

Odświeżone koszulki naszej kadry od 21 marca, czyli dnia meczu z Estonią, będą mogli nabyć także kibice. Ubrania będą dostępne w oficjalnym sklepie PZPN, placówkach firmy R-GOL oraz stronie internetowej Nike. W ostatnim z wymienionych sklepów pojawiła się już cena najlepszej z wersji trykotów - Vapor, która wynosi 689,99 zł. "To koszulka meczowa - identyczna jak ta, w której na murawę wybiegają zawodnicy. Posiada wszystkie detale, nowinki technologiczne oraz materiał, które dostępne są dla piłkarzy reprezentacji." - tak brzmi opis meczowej koszulki reprezentacji Polski na stronie internetowej sklep.laczynaspilka.pl.

Do wyboru kibice będą mieli również dwa inne warianty, których cena z pewnością będzie nieco niższa. Mowa o modelu Stadium, czyli "lekkiej i przewiewnej koszulce wyposażonej w szereg praktycznych innowacji" oraz Top. "Przeznaczona dla fanów reprezentacji, którzy chcą nosić na piersi orzełka, ale nie chcą decydować się na zakup Vapora lub Stadium. Technologicznie różni się znacznie od wspomnianych koszulek, ale niezmiennie jest to idealny produkt do kibicowania reprezentacji na stadionie, czy przed telewizorem" - czytamy w opisie trzeciej wersji.