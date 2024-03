Hajto zaniepokojony o lidera kadry. "Nie dawał rady"

Reprezentacja Polski spisała się fatalnie w eliminacjach do mistrzostw Europy 2024, gdzie zajęła dopiero trzecie miejsce. To zaprzepaściło jej szanse na bezpośredni awans. Ma jeszcze jedną okazję, by pojechać na imprezę w Niemczech - musi wygrać dwustopniowe baraże. Na start Biało-Czerwoni zmierzą się z Estonią. Już w czwartek 14 marca Michał Probierz ogłosił listę powołanych na marcowe zgrupowanie. Wśród zawodników, którzy znaleźli uznanie w oczach selekcjonera, jest Piotr Zieliński.

Hajto zabrał głos ws. Zielińskiego. Wyraził obawy

Polak zbliża się do końca pobytu w Napoli. Wszystko wskazuje na to, że latem jako wolny zawodnik przeniesie się do Interu Mediolan. Jego przygodę z Napoli zakończył spór o wysokość pensji. Polak nie zgodził się na obniżenie wynagrodzenia i nie podpisał nowego kontraktu. W związku z tym 29-letni pomocnik nie został zgłoszony przez Napoli do fazy pucharowej Ligi Mistrzów. W ostatnim czasie trener Francesco Calzona ogranicza również jego minuty w meczach ligowych. To niepokoi Tomasza Hajtę. 61-krotny reprezentant Polski o swoich obawach względem Zielińskiego opowiedział w programie "Cafe Futbol".

- Do niedawna wydawało się, że niemożliwe jest, aby Zieliński nie grał w Napoli. Okazuje się, że w Napoli nie gra. W ogóle nie jest zgłoszony do Ligi Mistrzów. (...) Zieliński takiej sytuacji nie miał. Trzeba się zastanowić, czy on sobie poradzi, gdy nie gra. Należy to brać pod uwagę. On czasami grał w Napoli i nie dawał rady - stwierdził.

Już niebawem przekonamy się o tym, czy obawy Tomasza Hajto były słuszne. Reprezentacja Polski zagra w półfinale baraży o awans na Euro 2024 z Estonią. Mecz odbędzie się 21 marca w Warszawie. Jeśli wygra, pięć dni później zmierzy się w finale na wyjeździe z lepszym z pary Walia - Finlandia.

W tym sezonie Piotr Zieliński łącznie rozegrał 31 meczów w Napoli, w których strzelił trzy bramki i zanotował trzy asysty. Jeśli chodzi o reprezentację Polski, to jak dotąd wystąpił w 86 spotkaniach, zdobywając 10 goli.