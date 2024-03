Te słowa mogą zaboleć Probierza. Boniek: "Nie ma doświadczenia"

Późnym wieczorem w czwartek 15 marca selekcjoner Michał Probierz ogłosił listę powołanych zawodników na baraże o wejście na Euro 2024. Szkoleniowiec zdecydował się m.in. na przywrócenie do kadry Tarasa Romanczuka, szansę dla Dominika Marczuka oraz pominięcie m.in. Karola Linetty'ego i Arkadiusza Milika. Zdaniem Zbigniewa Bońka te decyzje wywołane są przez dość małe doświadczenie trenera w pracy z reprezentacją.

Zbigniew Boniek komentuje powołania Michała Probierza. "Czy Michał wszystko przemyślał?"

Jak zwykle zaraz po powołaniach decyzje selekcjonera pozostawiają sporo wątpliwości. Zbigniew Boniek uważa, że brak Arkadiusza Milika w reprezentacji może wprowadzić niepokój wśród zawodników i doprowadzić do niepotrzebnych rozmów o nieobecności podstawowego zawodnika. Ponadto były prezes PZPN-u twierdzi, że selekcjoner zdecydował się na zbyt radykalne kroki.

- Ja uważam, że zawodników jest za dużo jak na dwa tak ważne spotkania. Te powołania troszeczkę odzwierciedlają mentalność Michała. Lubi zaskakiwać i wprowadzać coś nowego. Ja natomiast nie do końca jestem przekonany, czy to Michał wszystko przemyślał od A do Z - powiedział Boniek na kanale Prawda Futbolu.

- Nie zapomnijmy, że jest bardzo doświadczonym trenerem, ale zarządzaniu drużynami klubowymi w Polsce. Michał nie ma wielkiego doświadczenia międzynarodowego. Ja nie narzekam i nie mówię, że jest słabym trenerem. Czasami trzeba mieć wiele wątpliwości - dodaje były prezes PZPN-u.

Dawny reprezentant wprost przyznał, że ewentualne mecze z Walią i Finlandią będą wymagały od kadry dużego wkładu energetycznego i siły zawodników. Dlatego też wskazał konkretnych piłkarzy, których na liście powołanych nie ma, a powinni być oraz tych, których powołanie jest dla niego zaskoczeniem.

- Mi w tej drużynie brakuje Żurkowskiego i Kędziory. Mnie to zaskoczyło i dla mnie Skóraś i Kozłowski to są zawodnicy, których topowa forma jest na innym poziomie niż np. Marczuka. Michał Probierz lubi trochę zamętu, lubi robić coś nowego. Do tego musimy się przyzwyczaić - podsumował ten wątek Boniek.

O słuszności powołań selekcjonera Michała Probierza przekonamy się już czwartek 21 marca o 20:45 na Stadionie Narodowym. Polska zmierzy się z Estonią w półfinale baraży i w przypadku zwycięstwa 26 marca zmierzy się z Finlandią lub Walią.