Eksperci ocenili kapitana Lewandowskiego. Sypnęło dwójami. Wielka debata Sport.pl

Między awansem Barcelony do ćwierćfinału Ligi Mistrzów, a meczami reprezentacji o Euro w Sport.pl zorganizowaliśmy debatę o statusie Roberta Lewandowskiego w FC Barcelonie i w reprezentacji. Temat jego formy, pozycji i przyszłości wraca z miesiąca na miesiąc, a właściwie z tygodnia na tydzień, falująca forma Polaka prowokuje do różnych ocen i interpretacji. W debacie "Co z tym Lewym?" gośćmi Kacpra Sosnowskiego byli Michał Zachodny (Viaplay), Piotr Żelazny (Magazyn Kopalnia, Viaplay), Marika Górecka Garcia (Viaplay) oraz Dawid Szymczak (Sport.pl).

Zobacz wideo Burza w studiu po słowach Lewandowskiego!

Debata "Co z tym Lewym?". Eksperci ocenili kapitana Lewandowskiego. Sypnęło dwójami

Jednym z elementów debaty było ocenienie Roberta Lewandowskiego w roli kapitana reprezentacji Polski w ostatnich kilkunastu miesiącach. Nasi eksperci nie mieli dla napastnika FC Barcelony litości - ocenili go bardzo nisko.

- Reprezentacja Polski na mundialu w Katarze, również przez aferę premiową, straciła tę sympatię społeczną, którą zyskała na znakomitym Euro 2016. Grała tam "niefutbol". Ale gdyby później przyszły dobre wyniki, można było to naprawić - przyznawał Piotr Żelazny.

- Robert Lewandowski jest współodpowiedzialnym za to wszystko. Był kapitanem i twarzą tej kadry - zagrał 90 minut w porażkach z Czechami, Mołdawią i Albanią - zaznaczał dziennikarz.

Nasi eksperci wypowiedzieli się mocno na temat wywiadu Lewandowskiego sprzed kilku miesięcy dla portalu Meczyki.pl, którym Lewandowski wywołał sporą burzę przed kluczowymi meczami eliminacji do Euro 2024 z Wyspami Owczymi i Albanią, m.in. zarzucając swoim kolegom z kadry, że brakuje im osobowości.

- Chciał wsadzić kij w mrowisko? Nie, raczej chciał podzielić mrowisko na to swoje i to drugie - mówił Michał Zachodny. - Powiedział jasno, że jego koledzy nie nadają się do gry w kadrze - stwierdził Żelazny. - Że jeszcze nie dojrzeli do tego - sprecyzował Zachodny.

- Ten wywiad wyszedł bardzo na nie. Tak samo tłumaczenie sprawy z premiami. Jeśli chodzi o obowiązki kapitana, to nie uważam, że Robert Lewandowski wywiązuje się z tego dobrze. Ale nie wiem, czy ktokolwiek w takim bagnie radziłby sobie lepszy. Poza tym, demonizujemy trochę znaczenie opaski - mówił Piotr Żelazny.

- Każda reprezentacja Polski potrzebuje twarzy. Ale nie jest powiedziane, że musi to być człowiek z opaską. Kamil Glik i Jakub Błaszczykowski w przeszłości byli dla niejednego z kolegów postacią równie ważną jak Robert Lewandowski, a nie mieli opaski kapitańskiej - dodawał.

- Lewandowskiemu często brakuje charyzmy w jego wypowiedziach. Często brzmią one robotycznie, jakby były przygotowywane przez sztab PR-owców. Na zasadzie, aby coś powiedzieć, ale nie powiedzieć nic konkretnego - zarzucała kapitanowi kadry Marika Górecka Garcia.

Koniec końców, przyszło do ocen. Piotr Żelazny, Marika Górecka i Dawid Szymczak ocenili kapitana Lewandowskiego na "2" w skali szkolnej 1-6. - Przypominam sobie mecz z Węgrami, gdy go nie było na boisku i to nam zabrało rozstawienie w barażach. Albo gdy po meczu z Mołdawią w Kiszyniowie poszedł się tłumaczyć kto inny niż Lewandowski - tłumaczył Szymczak.

Nieco bardziej wyrozumiali dla napastnika Barcelony byli Michał Zachodny (3) oraz Kacper Sosnowski, którzy przyznali Lewandowskiemu noty kolejno "3" oraz "3+'.

Pełną debatę "Co z tym Lewym?" można obejrzeć poniżej (fragment z ocenianiem Lewandowskiego w roli kapitana od 1:01:20):