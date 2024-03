Tak Probierz wyjaśnił brak powołania dla Milika. "Nie było to łatwe"

Już za niecały tydzień reprezentacja Polski może wykonać 50 proc. celu, jakim jest awans do niemieckich mistrzostw Europy. Jeśli drużyna Michała Probierza ogra Estonię, pięć dni później zagra ze zwycięzcą meczu Walia - Finlandia. W późnych, czwartkowych godzinach selekcjoner ujawnił piłkarzy, którzy przyjadą na najbliższe zgrupowanie. Tym razem do tego grona nie załapał się Arkadiusz Milik.

Milik skreślony przez Michała Probierza na marcowe mecze. "Brak takiego zawodnika może budzić dyskusje"

Tuż po ogłoszeniu listy powołanych zawodników w mediach zawrzało. Niektórzy kibice i dziennikarze dziwili się, dlaczego Probierz pominął Milika. Co prawda 30-latek w tym sezonie zagrał w barwach Juventusu łącznie tylko 867 minut, jednak chociażby Jakub Moder z Brighton spędził na boisku jeszcze mniej czasu (411. minut). W rozmowie z WP SportoweFakty selekcjoner przyznał, że trudno było mu zrezygnować z napastnika włoskiego giganta.

- Nigdy z nikogo łatwo się nie rezygnuje. Rola selekcjonera zmusza jednak do dokonywania wyborów. Jasne, że brak takiego zawodnika może budzić dyskusje i wiem, że dziennikarze będą zahaczać o ten temat. Rozważania, dlaczego nie ma tego, czy tamtego piłkarza zawsze się dobrze "klikną". OK, rozumiem to i akceptuję - powiedział Michał Probierz, nie zdradzając jednak konkretnych powodów takiej decyzji.

Czy to oznacza, że Arkadiusz Milik został wykreślony z kadry? Jeszcze w czwartkową noc, kiedy powołania zostały opublikowane, selekcjoner deklarował, że dla żadnego piłkarza drzwi nie są zamknięte. - Nie było to łatwe, ale uważam, że piłkarze powołani na marcowe zgrupowanie są tymi, którzy w najlepszy możliwy sposób pasują do naszej aktualnej koncepcji. Bierzemy pod uwagę wielu zawodników i każdego z nich doceniamy. To, że ktoś nie znalazł się dziś na liście powołanych nie oznacza, że drzwi do kadry narodowej są dla niego zamknięte. Rywalizacja jest cały czas w toku - mówił Probierz na łamach PZPN.

Milik w trwającym sezonie zagrał dla Juventusu w 28 meczach, w których strzelił sześć bramek i zanotował jedną asystę. Jak widać, takie liczby nie przekonały selekcjonera. Za to na marcowym zgrupowaniu zawitają m.in. debiutant Dominik Marczuk czy 32-letni Taras Romanczuk, który debiutował w reprezentacji w 2018 roku za kadencji Adama Nawałki. Spotkanie z Estonią odbędzie się w czwartek 21 marca o godz. 20:45.