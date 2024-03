Boniek zabrał głos ws. powołań. Nie gryzł się w język. "Wielki cios"

Reprezentacja Polski spisała się fatalnie w eliminacjach do Euro 2024, gdzie zajęła dopiero trzecie miejsce. To zaprzepaściło jej szanse na bezpośredni awans. Ma jeszcze jedną okazję, by pojechać na imprezę w Niemczech - musi wygrać dwustopniowe baraże. Na start Biało-Czerwoni zmierzą się z Estonią. Już w czwartek Michał Probierz ogłosił listę powołanych na marcowe zgrupowanie. Nie brakowało zaskoczeń, zarówno jeśli chodzi o osoby, które otrzymały szansę, jak i o wielkich nieobecnych. Najwięcej mówi się o braku zaproszenia dla Arkadiusza Milika.

Zbigniew Boniek nie pozostawił złudzeń ws. decyzji Probierza. Chodzi o Milika. "W mojej reprezentacji miałby miejsce"

Napastnik nie miał ostatnio dobrej passy w kadrze. W trakcie październikowego zgrupowania zaprezentował się dość przeciętnie, przez co nie otrzymał powołania na listopadowe spotkania, a także i teraz. - Jeżeli w meczu z tak słabym rywalem jak Mołdawia pan Milik nie istnieje, to ja czegoś nie rozumiem - mówił Jacek Ziober, były reprezentant kraju.

Mimo wszystko wielu ekspertów było zaskoczonych brakiem piłkarza Juventusu na liście Probierza. Wśród nich znalazł się sam Zbigniew Boniek. Były prezes PZPN wprost stwierdził, że gdyby to on siedział na ławce trenerskiej, to Milik znalazłby się w kadrze.

- W mojej reprezentacji Milik miałby zawsze miejsce, tym bardziej że potrzebujemy bramek. Michał podjął inną decyzję, trzeba ją uszanować. To on jest selekcjonerem - podkreślał w rozmowie z Polsatem Sport.

Mimo że Boniek uszanował decyzję Probierza, to dostrzegł pewne niebezpieczeństwo, które z niej wynika. Nie chodzi tylko o drużynę, ale i samego zawodnika.

- Oczywiście, że brak Arka na liście mnie zaskoczył i to bardzo mocno. Wbrew pozorom, ten ruch Michała Probierza ma spore konsekwencje. Na pewno o braku Milika będzie sporo mówiła drużyna. Jest to też wielki cios dla samego Arka, który się dobrze czuje i gra często w Juventusie. Taka jest jednak decyzja trenera, on ma do niej prawo - dodawał.

Wielkie nazwiska poza listą powołanych. Sporo zaskoczeń

Nie tylko brak Milika był zaskakujący dla ekspertów. Na liście wielkich nieobecnych znaleźli się też Karol Linetty, Kamil Grabara, Tomasz Kędziora czy Michał Skóraś. Probierz zdecydował się natomiast na wielkie powroty. Mowa o Jakubie Moderze, który w ostatnich miesiącach nie grał w reprezentacji z powodu poważnej kontuzji, a także o Tarasie Romanczuku. W kadrze pojawi się też absolutny debiutant Dominik Marczuk.

Mecz pomiędzy Polską i Estonią odbędzie się już w czwartek 21 marca o godzinie 20:45. W przypadku wygranej Biało-Czerwoni zmierzą się z Walią bądź Finlandią. Tylko zwycięzca pojedzie na Euro 2024. Już teraz zapraszamy do śledzenia relacji na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.