Jest reakcja na powołania Probierza. Eksperci wskazali, kogo brakuje

W czwartkowy wieczór, po meczach Ligi Europy i Ligi Konferencji Europy selekcjoner Michał Probierz odsłonił karty i przedstawił 27-osobową kadrę na marcowe mecze reprezentacji Polski. Zabrakło na niej m.in. Arkadiusza Milika czy Karola Linettego, ale znaleźli się za to Taras Romanczuk, Dominik Marczuk czy Bartosz Salamon.

Eksperci ocenili powołania Michała Probierza. "Generalnie OK"

"Pierwsza myśl po decyzji Probierza? Zero zaskoczeń. Analizując listę powołanych, trudno dopatrywać się wielkich sensacji wśród powołanych. Nie ma też wielkich kontrowersji wśród nieobecnych w drużynie narodowej" - pisał o tych powołaniach Konrad Ferszter ze Sport.pl.

"Do niczego nie można się przyczepić" - tak listę piłkarzy wybraną przez selekcjonera ocenił Filip Modrzejewski ze Sport.pl.

"Cash z Puchaczem wśród obrońców. Frankowski z Zalewskim wśród pomocników. Powrót do czwórki z tyłu chyba niewykluczony, choć nie uważam, żeby to była kluczowa kwestia. Liczą się zadania, nie formacja" - analizował Jakub Seweryn ze Sport.pl, odnosząc się do potencjalnej formacji, w jakiej najbliższe mecze rozpoczną Biało-Czerwoni.

"Brakuje mi Wdowika (Jagiellonia), Skórasia (Brugge), Żurkowskiego (Empoli), Bogusza (Los Angeles). Ale generalnie wybory pana Michała OK" - wyliczał z kolei Cezary Kowalski z Polsatu Sport.

"Powołania Marczuka, Romanczuka i Salamona jak najbardziej zasłużone. Mi kolejny raz brakuje jednak Arka Milika" - stwierdził z kolei Sebastian Staszewski z TVP Sport.

"W zasadzie nie ma do czego się przyczepić jeśli chodzi o powołania. Absolutnie nie mam nic przeciwko szansie dla Tarasa Romanczuka, bo świetnie wygląda w Jagiellonii, jedynie szkoda, że zabrakło miejsca dla Jakuba Kałuzińskiego, który dobrze radzi sobie w lidze tureckiej" - napisał Błażej Łukaszewski z Meczyki.pl.

"Cieszą Moder i Walukiewicz, dziwi Bereszyński. Mam nadzieję, że znów dobrze pokaże się Buksa" - ocenił krótko Marcin Gazda z Eleven Sports.

"Dużymi przegranymi Kędziora, Linetty i Żurkowski. Wraca Moder, powołanie "na zachętę" dla Marczuka. Na papierze wygląda to nieźle, ocenimy, miejmy nadzieję 26 marca po Walia - Finlandia" - podsumował Jakub Kłyszejko z TVP Sport.

W czwartek 21 marca o godzinie 20:45 kadra Michała Probierza zagra z Estonią w półfinale baraży na Stadionie Narodowym w Warszawie. Jeśli wygra, to we wtorek 26 marca zmierzy się w finale baraży ze zwycięzcą rywalizacji Finlandia - Walia.