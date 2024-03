Nitras zablokował "cacko" PZPN, ale Kulesza nie odpuszcza. Wiadomo, co zrobi

W sprawie ośrodka w Otwocku ze strony ministra Sławomira Nitrasa nie brakowało komentarzy, które PZPN mogły uwierać. Polityk wprost mówił, że "wnioski były zgłoszone w sposób niechlujny, niekompetentny, niekompletny" i oskarżał działaczy o wywieranie nacisków na urzędników, żeby podanie o dofinansowanie zostało podpisane.

REKLAMA

Zobacz wideo Co z tym Lewym? Debata na Sport.pl na żywo już w piątek

PZPN się nie podda. Będzie walka o budowę ośrodka

Anulowanie decyzji o przyznaniu dotacji było ogromną porażką prezesa PZPN Cezarego Kuleszy, dla którego budowa ośrodka miała być flagowym projektem jego kadencji. Wyszła jedynie wielka wtopa, a w dodatku federacja nie za bardzo potrafiła odpowiedzieć na zarzuty ministra. Teraz Kulesza zapowiada, że to nie koniec starań PZPN-u o budowę bazy dla federacji.

Kulesza twierdzi, że PZPN dysponuje odpowiednimi środkami, ale na pewno będzie starał się o uzyskanie państwowego wsparcia.

- Będziemy cały czas się starać. Jeżeli będzie nowy program, to na pewno do niego przystąpimy. Posiadamy środki własne, żeby po części sfinansować taką bazę. Mamy też zagwarantowane środki z UEFA, które nam pomogą. Co również ważne, będziemy sami taki ośrodek utrzymywać. Większość federacji w Europie posiada taki ośrodek, nawet Liechtenstein. My jesteśmy dużym krajem, chwalimy się pięknymi stadionami, a nie mamy bazy treningowej dla reprezentacji Polski. Wystarczy, że przyjdą gorsze warunki pogodowe i nie możemy znaleźć w Warszawie odpowiedniego boiska do treningu. Mamy łącznie 17 reprezentacji, licząc z futsalem, piłką młodzieżową i kobiecą. Obecnie wydajemy ok. 37 milionów złotych na te wszystkie reprezentacje oraz Szkołę Trenerów. A mając taki ośrodek, bylibyśmy płatnikiem sami dla siebie. Jeżeli będzie możliwość jakiejkolwiek pomocy ze strony państwa, na pewno z tego skorzystamy - powiedział w rozmowie z gol24.pl.

Sławomir Nitras, krytykując PZPN, zwracał uwagę, że w momencie składania wniosku federacja nie dysponowała nawet gruntami w Otwocku. Cezary Kulesza dostał pytanie o ewentualną lokalizację ośrodka, jeżeli dojdzie do kolejnej próby zrealizowania inwestycji.

- Mamy wszystko przygotowane, jeżeli chodzi o Otwock. Gdyby była taka wola i chęć, to na pewno można byłoby powrócić do tego tematu. A jeżeli nie, to trzeba będzie składać nowy wniosek i myśleć o czymś innym. Dla nas najważniejszą sprawą jest, aby taki ośrodek powstał, bo jest on zwyczajnie potrzebny i będzie służył wielu pokoleniom zawodniczek, zawodników, sędziów oraz trenerów. Jesteśmy otwarci na dialog i szukanie skutecznych rozwiązań w tej sprawie - zaznaczył Kulesza.

Obecnie reprezentacja Polski szykuje się do walki o awans na Euro 2024. Biało-Czerwoni w barażach muszą pokonać Estonię, a następnie zwycięzcę meczu Walia - Finlandia. Spotkanie z Estonią odbędzie się w czwartek 21 marca o godzinie 20:45. Dla PZPN-u awans kadry na turniej finałowy oznacza solidny zastrzyk gotówki - w takim wypadku UEFA przekaże polskiej federacji przynajmniej 9 milionów euro.