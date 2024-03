Przed reprezentacją Polski niezwykle ważny czas. W czwartek 21 marca rozpocznie walkę w barażach o awans na Euro 2024, a jej przeciwnikiem będzie Estonia. Już na tydzień przed wspomnianym meczem Michał Probierz ogłosi powołania. Pewniaków jest kilku, w tym Robert Lewandowski i to mimo że w ostatnim czasie spadła na niego spora krytyka. Kibice domagali się nawet odsunięcia go od składu.

REKLAMA

Zobacz wideo Co z tym Lewym? Debata w Sport.pl na żywo już w piątek

- Byłem w szoku, jak podniosło się larum, żeby odstawić Lewandowskiego z kadry. (...) Uważam, że to jeden z najlepszych zawodników - bronił go selekcjoner. Wierzy, że kapitan pomoże Biało-Czerwonym w awansie na imprezę. Z tym, że 35-latek powinien znaleźć się w składzie, zgadza się również Grzegorz Lato. Ma jednak kilka zastrzeżeń do postawy piłkarza FC Barcelony.

Grzegorz Lato nie zostawił suchej nitki na Lewandowskim. "Nie ma przebacz"

Lato udzielił wywiadu dla Interii, w którym zabrał głos na temat nadchodzących spotkań kadry. Podkreślił, że podopieczni Probierza muszą w końcu pokazać charakter. To też tyczy się samego Lewandowskiego. Legendarny piłkarz miał sporo uwag do rodaka w kwestii zaangażowania. Jego zdaniem kapitan chce mieć wszystko podane na tacy, a tak futbol nie działa.

- On nie może stać na środku, tylko musi biegać, rozciągnąć to. Niech pan popatrzy na Messiego, jak on zasuwa na tym boisku. A Robert teraz jakiś taki... Nie wiem, co się stało. Tu machnie rękami, bo podali mu o pół metra za krótko czy coś takiego. Nie, trzeba gonić, nie ma przebacz - podkreślał.

Zaznaczył też, że Lewandowski jako kapitan powinien dawać przykład kolegom. - Kiedy gra się w reprezentacji, ten "orzełek" do czegoś zobowiązuje. Jako kapitan przed meczem powinien powiedzieć chłopakom: kto nie chce biegać, nie chce walczyć, ręka do góry i niech zostaje w szatni - dodawał.

Lato wierzy w awans Polaków na Euro 2024

Praktycznie bezapelacyjny jest fakt, że Lewandowski pojawi się na murawie w obu spotkaniach barażowych. Co do innych piłkarzy, takiej pewności już nie ma. Sam Probierz deklarował kilka tygodni temu, że nie zamierza dokonywać radykalnych zmian. Mogą pojawić się jednak nowe twarze. Najważniejsze, by wybrana "jedenastka" wyszła na murawę z odpowiednim nastawieniem, o co apelował sam Lato.

- Ten mecz [z Estonią, przyp. red.] powinniśmy wygrać spokojnie. Ale to trzeba wyjść na boisko z "zębem", zaangażowaniem. Bez walki, bez biegania, kiedy jeden drugiemu nie pomoże, to będzie wyglądało tak jak do tej pory. Ale mam nadzieję, że do niektórych coś dotarło: że żarty się skończyły - grzmiał.

Początek meczu Polska - Estonia o godzinie 20:45. Już teraz zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.