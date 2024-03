Brzęczek ujawnił, jak było naprawdę. "Każdy miałby żal"

Jerzy Brzęczek był selekcjonerem reprezentacji Polski w latach 2018-2021. Poprowadził kadrę w 24 meczach - 12 wygrał, pięć zremisował, a siedem zakończyło się porażką. Mimo przyzwoitych wyników był krytykowany za styl gry Biało-Czerwonych, a w odpowiedzi budował oblężoną twierdzę. Zdaniem wielu ekspertów przysłowiowym gwoździem do trumny był wywiad Roberta Lewandowskiego po listopadowym meczu z Włochami (0:2), kiedy to milczał przez osiem sekund po pytaniu o plan na to spotkanie. Kilka tygodni później PZPN zwolnił Brzęczka, mimo że znacząco pomógł drużynie w awansie na Euro 2020. Szkoleniowiec nie ukrywał wówczas rozczarowania. I jak się okazuje, czas nie zagoił ran.

Jerzy Brzęczek opowiedział o zwolnieniu. Ten fakt nadal go boli

Brzęczek udzielił ostatnio wywiadu dla "Przeglądu Sportowego", w którym opowiedział nieco więcej o zbliżających się barażach reprezentacji Polski. W pewnym momencie wrócić wspomnieniami do zwolnienia. Jak stwierdził, nadal odczuwa spory żal, że nie było mu dane poprowadzić Biało-Czerwonych na tak dużej imprezie.

- Tak po ludzku każdy miałby żal, gdyby usłyszał, że choć zrealizował cel, cieszył się z drużyną z awansu, to jednak zostaje zwolniony, a na turniej pojedzie ktoś inny, kto z awansem nie miał nic wspólnego. Ale OK, widocznie tak miało być - zaczął. Przyznał, że nie ma sobie nic do zarzucenia, tym bardziej że wykonał zadanie, którego oczekiwał PZPN. Dlatego też do dziś nie rozumie decyzji działaczy.

- Ja mogę z czystym sumieniem patrzeć w lustro. Zapewne popełniałem błędy, ale wykonałem postawione przede mną zadanie. Myślę, że dla polskiej piłki w tamtym czasie coś niecoś zrobiłem. Akurat tej satysfakcji nikt mi nie zabierze - dodawał.

Brzęczek dosadnie o Euro 2020

Dziennikarz wprost zapytał Brzęczka, czy uważa, że gdyby pozostał na ławce trenerskiej, Polska osiągnęłaby sukces na Euro 2020. Ostatecznie wywalczyła tylko jeden punkt i nie wyszła nawet z grupy. - Ja odwrócę pana pytanie: czy z Jerzym Brzęczkiem na ławce podczas mistrzostw Europy mogłoby być gorzej? - powiedział dosadnie trener.

Po zakończeniu przygody z reprezentacją szkoleniowiec zasiadł na ławce Wisły Kraków. Nie był to jednak dla niego udany okres - zdobywał średnio 1,11 punktu na mecz. W październiku 2022 roku został zwolniony i od tego czasu pozostaje bez pracy. Sporadycznie pojawia się w studiu telewizyjnym przy okazji meczów Biało-Czerwonych. Pełni rolę eksperta.

Niewykluczone, że i w najbliższych dniach pojawi się przed kamerami. Już w czwartek 21 marca Polacy rozpoczną przygodę z barażami, a ich pierwszym rywalem będzie Estonia. W przypadku wygranej, w decydującym o awansie na Euro 2024 starciu zmierzą się z Walią lub Finlandią.