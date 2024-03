Grał w reprezentacji Polski. Dziś ma 36 lat i jest spawaczem w USA

Podczas mistrzostw Europy do lat 19 w 2006 roku nasza reprezentacja w grupie z Belgią, Austrią i Czechami zajęła trzecie miejsce, przez co nie zdołała awansować do fazy pucharowej. Turniej zwyciężyli Hiszpanie, w składzie których występowali wówczas piłkarze, tacy jak Gerard Pique, Juan Mata czy Javi Garcia. Za to w kadrze Polaków z "dziewiątką" na plecach biegał Andrew Konopelsky - piłkarz polskiego pochodzenia urodzony w USA.

Były reprezentant młodzieżowej kadry odnalazł się w nowym zawodzie. "Dalej gram amatorsko"

Niedawno z 36-letnim obecnie Konopelskym skontaktował się "Przegląd Sportowy", który przeprowadził z byłym reprezentantem obszerny wywiad. W rozmowie poruszono wiele wątków. Dlaczego Andrew Konopelsky zdecydował się założyć biało-czerwone barwy? - Podjąłem pewną decyzję i wybrałem grę w młodzieżowej reprezentacji Polski. Grając jako junior, wspinałem się po szczeblach stanowych w USA i awansowaliśmy do poziomu regionalnego, ale zdecydowałem, że wolę pojechać do Polski i grać dla was zamiast dla Stanów Zjednoczonych - wyznał.

Co prawda Amerykanin polskiego pochodzenia nie zrobił wielkiej kariery, jednak mimo to po latach docenia, że dane mu było przeżyć piłkarską przygodę. - Gra w drużynie narodowej była dla mnie ogromnym zaszczytem! Do dziś mam chwile, kiedy myślę, jakie mam szczęście, że doświadczyłem tego wszystkiego. Zawsze marzyłem o profesjonalnej grze w piłkę nożną, a gra w drużynie narodowej, nawet tej młodzieżowej, była tego zwieńczeniem. Nie sądziłem, że kiedykolwiek zobaczę kulisy bycia zawodowym piłkarzem i za to jestem dozgonnie wdzięczny - stwierdził 36-latek.

W wywiadzie Konopelsky wspominał m.in. relację z Dawidem Janczykiem, który zmarnował karierę przez uzależnienie od alkoholu. - Poza boiskiem był miłą osobą i nic nie zapowiadało takiej przyszłości. Szkoda mi tego, co się stało. Wydaje mi się, że to negatywny efekt działania presji - relacjonował były piłkarz. Podczas krótkiej przygody z piłką Andrew Konopelsky występował m.in. w Odrze Opole czy rezerwach ŁKS-u Łódź W wieku zaledwie 23 lat wrócił do ojczyzny i pogodził się z faktem, że nie zrobi spektakularnej kariery.

- W tamtym momencie zdałem sobie sprawę, że będę grał tylko dla pasji. Zmieniłem swoje nastawienie i poświęciłem się innemu zawodowi. Aktualnie pracuję przy spawaniu w firmie zajmującej się budową mostów. Ostatnio znajduję więcej czasu na piłkę i dalej gram amatorsko - mówił 36-latek, który wiedzie szczęśliwe życie w Stanach Zjednoczonych.