Nie do wiary! Rywal Polaków w barażach zrezygnował z cennego przywileju

Reprezentacja Polski fatalnie spisała się w eliminacjach do Euro 2024. Mimo że trafiła do tzw. grupy marzeń, to zgromadziła zaledwie 11 punktów i zajęła dopiero trzecie miejsce, tracąc szansę na bezpośredni awans. Tym samym o udział w imprezie w Niemczech powalczy poprzez dwustopniowe baraże. Na początek zmierzy się z Estonią. Eksperci nie mają wątpliwości, że to Biało-Czerwoni będą faworytami. Rywale mają za sobą koszmarne eliminacje, w których zdobyli zaledwie punkt i strzelili dwa gole, a więc mniej niż np. San Marino. Mimo to nie można ich lekceważyć. Polacy mogą mieć jednak dodatkową przewagę, która wynika z dość niecodziennej decyzji przeciwników.

Zaskakujący plan Estonii. Zrezygnowała z kluczowego przywileju. Polacy postąpią inaczej

Jak donosi TVP Sport, Estończycy zdecydowali się na dość nietypowy ruch. Chodzi o zapoznanie się ze stadionem oraz stanem murawy, na której będą rozgrywać spotkanie. Zazwyczaj drużyna przyjezdna dzień wcześniej odbywa oficjalny trening na nieznanym dla siebie obiekcie, dzięki czemu może nieco przygotować się do warunków na nim panującym i opracować taktykę.

Estonia postanowiła jednak po raz pierwszy wejść na Stadion Narodowy w Warszawie dopiero w dniu meczu, a więc w czwartek 21 marca. Tym samym nie przeprowadzi żadnego treningu na naszym obiekcie. "Ostatni raz potrenują jeszcze u siebie, przed wylotem do Polski" - czytamy.

To zupełnie inaczej niż zamierzają postąpić Biało-Czerwoni. Jeśli wygrają mecz z Estonią, wówczas zmierzą się z Walią bądź Finlandią. I jak donoszą dziennikarze, pewne jest, że kadra wyleci za granicę na dzień przed planowanym meczem i to już niemal z samego rana - do Walii o 10:00, a do Finlandii o 11:00. "Tego samego dnia spotka się z dziennikarzami oraz przeprowadzi jednostkę treningową na głównej płycie Cardiff City Stadium lub Stadionu Olimpijskiego w Helsinkach" - donosi redakcja.

W ten sposób zapozna się z obiektem i będzie w stanie w pewnym stopniu zminimalizować przewagę przeciwnika. Działanie Estonii wydaje się więc zaskakujące. Tak czy inaczej, może przynieść sporo korzyści naszej kadrze, która już w poniedziałek 18 marca rozpocznie przygotowania do nadchodzących baraży i tym razem wszystkie treningi przeprowadzi na Stadionie Narodowym.

Polska faworytem do awansu, choć ostatni mecz nie ułożył się po myśli kadry

Ostatni raz Polska rywalizowała z Estonią w 2012 roku. Wówczas lepsi okazali się rywale - wygrali 1:0 po golu Konstantina Vassiljeva. W pozostałych pięciu meczach tych drużyn triumfowali Biało-Czerwoni.

Mecz pomiędzy Polską a Estonią odbędzie się w czwartek 21 marca. Pierwszy gwizdek na Stadionie Narodowym zabrzmi o godzinie 20:45. Równo tydzień przed tym starciem poznamy kadrę powołanych przez Michała Probierza. Już teraz zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej z nadchodzących zmagań na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.