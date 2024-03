Probierz ani myśli okłamywać Polaków. Powiedział, jaka jest prawda o reprezentantach

Polacy są zdecydowanym faworytem meczu z Estonią - ten rywal w teorii nie powinien sprawić im żadnych problemów - ale biorąc pod uwagę postawę reprezentacji w meczach eliminacyjnych, to nawet w starciu z takim przeciwnikiem kadrowicze nie wzbudzają większego zaufania.

REKLAMA

Zobacz wideo Projekt Warszawa wywiózł z Suwałk komplet punktów. Artur Szalpuk: Najlepiej dobić rywala

Apel Probierza do kibiców. Chodzi o piłkarzy reprezentacji Polski

Jeżeli Polska wygra z Estonią, to w finale baraży zagra na wyjeździe ze zwycięzcą meczu Walia - Finlandia. Akcje obu drużyn stoją już znacznie wyżej, więc o awans na Euro 2024 wcale nie będzie łatwo. Michał Probierz zdaje sobie z tego sprawę i postanowił wystosować apel do kibiców. Prosi ich o wsparcie dla Biało-Czerwonych, mimo że ci nie pokazali się z najlepszej strony w meczach eliminacyjnych.

- Jest jedna rzecz, która jest bardzo istotna. Po moim przyjściu do reprezentacji uważam, że wielce krzywdzące są słowa, że piłkarzom się nie chce, czy "patrzą spod byka" na reprezentację. Z perspektywy grupy, którą prowadziłem, mogę powiedzieć, że to są zawodnicy świadomi, którzy chcą dla tej reprezentacji grać, chcą bronić barw narodowych. Wesprzyjmy ich i pomóżmy im - mówił Probierz w rozmowie z Romanem Kołtoniem na kanale "Prawda Futbolu".

- To są trudne momenty. Wiadomo, że nie wygraliśmy eliminacji, ale wspomóżmy ich teraz w tych najważniejszych momentach. Nie oceniajmy ich negatywnie przez pryzmat przeszłości, ale patrzmy, jak dzisiaj jest. To jest grupa, która bardzo chce awansować. Wiem, bo z nimi rozmawiałem. Wiem, jak bardzo im zależy. Ja bardzo w nich wierzę. To grupa, dla której warto było poświęcić każdą minutę - dodał następnie.

Mecz barażowy z Estonią odbędzie się 21 marca o godzinie 20:45 na Stadionie Narodowym w Warszawie. Wyjazdowe starcie ze zwycięzcą spotkania Walia - Finlandia zaplanowano na 26 marca. Jeżeli Polacy awansują na Euro 2024, to zagrają w grupie D z Holandią, Francją i Austrią.