Cała Europa zazdrości Probierzowi. Eksperci są zgodni

Reprezentacja Polski nigdy nie miała dużego problemu z bramkarzami. Najpierw Jan Tomaszewski, następnie Józef Młynarczyk, potem Jerzy Dudek i Artur Boruc, a przez ostatnią dekadę o miejsce w podstawowym składzie rywalizowali Łukasz Fabiański oraz Wojciech Szczęsny.

Bramkarz Juventusu rozpoczynał każdy duży turniej: Euro 2012, Euro 2016 czy MŚ 2018, ale żadnego nie dokończył. Podczas pierwszego dostał czerwoną kartkę w meczu z Grecją (1:1), następnie we Francji doznał za to kontuzji w starciu z Irlandią Północną (1:0), a w Rosji spisał się po prostu słabo. Mimo to jego pozycja w zespole jest niepodważalna, choć już niedługo, bo sam zapowiedział zakończenie reprezentacyjnej kariery po Euro 2024.

Probierz ma powody do zadowolenia. "Mógłby rzucać kulami"

Nie ma wątpliwości, że podczas marcowych baraży to on będzie numerem 1 w bramce. Co będzie później? Tutaj akurat Michał Probierz nie ma dużego problemu. Nie dość, że podstawowym bramkarzem Bolonii, czyli czwartego zespołu Serie A, jest Łukasz Skorupski, to we Francji zadziwia również Marcin Bułka (OGC Nice). Ponadto świetne recenzje za grę w Panathinaikosie zbiera Bartłomiej Drągowski.

Nie można również zapominać o Kamilu Grabarze, który po zakończeniu sezonu za nieco ponad 13 mln euro przeniesie się z FC Kopenhagi do VfL Wolfsburg oraz Radosławie Majeckim. 24-latek wywalczył sobie ostatnio miejsce w podstawowym składzie AS Monaco i z pewnością warto go śledzić. Po objęciu stanowiska selekcjonera Probierz zapowiadał, że hierarchia bramkarzy prezentuje się następująco: Szczęsny, Skorupski i Drągowski. I taki skład powołał na pierwsze zgrupowanie. Miesiąc później doszło jednak do zmiany, a zawodnika Panathinaikosu zmienił Bułka.

Kto zatem powinien otrzymać powołanie na marcowe zgrupowanie? - Nie jestem zwolennikiem sztucznej hierarchii w reprezentacji, oczywiście nikomu niczego nie ujmując. Wystarczy sobie przypomnieć finałowe turnieje w 2012 i 2016 roku, jak hierarchia wyglądała na początku, a jak na końcu. (...) Rywalizacja powinna być kwestią otwartą. Dopiero przy okazji turnieju finałowego określiłbym konkretnie trójkę bramkarzy - wyjaśnił 11-krotny reprezentant Polski Wojciech Kowalewski w rozmowie z WP Sportowe Fakty.

Eksperci są zgodni przed barażami Euro 2024. "Ciężko zadowolić wszystkich"

46-latek widzi, że obecnie rywalizacja jest duża, dlatego z niecierpliwością będzie oczekiwał, co się wydarzy w przyszłości. - Niejeden trener w Europie chciałby mieć taki problem, jak trener Probierz z obsadą bramki. Dziś mógłby rzucić kulkami i wylosować, kto ma grać. Każdy los będzie wygrany, niezależnie na kogo postawi - przekazał.

- Dziś jedynką jest Wojciech Szczęsny, który zapowiada, że jego kariera reprezentacyjna powoli dobiega końca. Trzeba mu (Szczęsnemu - red.) oddać jego zasługi, ale z perspektywy kibica i byłego bramkarza uważam, że najważniejsza jest dyspozycja tu i teraz. Sztuczne granie w numerki to nie ta dyscyplina sportu - kontynuował.

Podobnie uważa również były bramkarz Adam Matysek, którego licznik w 2002 roku zatrzymał się na 34 meczach w reprezentacji Polski. Jego zdaniem Szczęsny jest na dzisiaj pewniakiem do podstawowego składu, choć za jego plecami ustawiła się już kolejka chętnych.

- Wydaje mi się, że Skorupski i Bułka powinni być w kadrze obok Szczęsnego. Nie zapominam o Grabarze, natomiast pozycja bramkarza jest bardzo specyficzna. Ciężko zadowolić wszystkich - podsumował. Na koniec zaznaczył, że kibice i trenerzy powinni martwić się o pozostałe formacje aniżeli bramkarza. - O obsadę bramki możemy być spokojni. Gdyby się dało wystawić trzech bramkarzy w jednym meczu, to nie byłoby z tym kłopotu - zakończył.