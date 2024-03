Moder skreślony. Boniek nawet się nie łudzi. Te słowa nie ucieszą Probierza

Dokładnie za tydzień po meczach europejskich pucharów Michał Probierz ogłosi kadrę na marcowe mecze reprezentacji Polski. Od dłuższego czasu nie brakuje analiz i dyskusji nt. tego, kto powinien, a kto nie zasłużył na znalezienie się na liście powołanych zawodników. Selekcjoner w najbliższy weekend będzie przyglądał się zawodnikom występującym w ekstraklasie.

Zobacz wideo Tajny plan Probierza. "Rozpuszczanie mgły, żeby namieszać w głowie przeciwnika"

Pytanie też, na jakich zawodników z zagranicznych lig postawi Michał Probierz. W rozmowie z Viaplay Zbigniew Boniek przeanalizował sytuację Nikoli Zalewskiego w AS Romie po zmianie trenera. - Nikola grał wtedy, gry grali piątką w obronie. Był jednym z tych dwóch szerzej ustawionych. Częściej po lewej stronie, rzadziej po prawej.

- Natomiast teraz grają czwórką, no to... Daniele [De Rossi - trener AS Romy - przy. red.] preferuje innych zawodników w fazie obronnej i ta przestrzeń czasowa jest troszeczkę mniejsza dla Nikoli. Ja bym się nie przejmował, bo on swoje minuty tak i tak zagra - stwierdził były prezes PZPN-u.

Zbigniew Boniek nie widzi Jakuba Modera w kadrze na baraże. "Inni są bardziej przygotowani"

- Trzeba zagrać jeden fantastyczny mecz na wyjeździe z Finlandią albo Walią, bo nie wydaje mi się, żebyśmy z Estonią mogli mieć jakiekolwiek problemy - powiedział Boniek o barażach i następnie przeszedł do tematu Jakuba Modera, który wrócił do gry po zerwaniu więzadeł w kolanie, ale póki co pozostaje rezerwowym w Brighton.

- Pewnie, im więcej zawodników będzie w dobrej formie, tym lepiej dla Michała [Probierza - przyp. red.] i dla reprezentacji. Wydaje mi się, że na Modera jeszcze nie ma co liczyć, bo dojście do formy po tak ciężkiej kontuzji jest troszeczkę dłuższe - analizował Boniek.

- Myślę, że gdyby udało nam się awansować - bo nie wyobrażam sobie, żeby reprezentacja nie była na Euro - to wydaje mi się, że Moder może być ważnym punktem w drużynie, ale dopiero podczas turnieju. Teraz wydaje mi się, że są zawodnicy bardziej przygotowani na ten dwumecz - dodał Zbigniew Boniek.

Kadrę na marcowe mecze reprezentacji Polski poznamy zatem w godzinach wieczornych w czwartek 14 marca. Tydzień później, bo w czwartek 21 marca o godzinie 20:45 kadra Michała Probierza zagra z Estonią w półfinale baraży na Stadionie Narodowym w Warszawie. Jeśli wygra, to we wtorek 26 marca zmierzy się w finale baraży ze zwycięzcą rywalizacja Finlandia - Walia.