Ujawnili plany Probierza. Trener postawił na ekstraklasę

Reprezentacja Polski już niedługo rozegra zapewne najważniejsze mecze w tym roku. 21 marca zmierzy się z Estonią, a w przypadku zwycięstwa pięć dni później - z Walią lub Finlandią. To wtedy ostatecznie rozstrzygnie się sprawa udziału Polaków w Euro 2024 w Niemczech. Już za tydzień, dokładnie 14 marca wszystkie oczy zwrócone będą na selekcjonera Michała Probierza, który ma wtedy ogłosić listę powołanych.

Plan przed powołaniami wyszedł na jaw. Te mecze obejrzy Michał Probierz

Dla większości potencjalnych kadrowiczów pozostał zatem zaledwie jeden mecz, by przekonać do siebie trenera. Już wiadomo, na kogo zwróci on w ten weekend baczną uwagę. Jak ujawnił portal sport.tvp.pl, szczególne nadzieje mogą mieć nasi ligowcy. Probierz osobiście wybierze się na dwa mecze ekstraklasy. W piątek 8 marca z wysokości trybun obejrzy spotkanie lidera i wicelidera tabeli Jagiellonia Białystok - Śląsk Wrocław. Z kolei w niedzielę 10 marca obecny będzie w Łodzi na derbach Polski między Widzewem a Legią. Prawdopodobnie przypatrywać się będzie zwłaszcza Bartłomiejowi Wdowikowi, Bartoszowi Kapustce i Pawłowi Wszołkowi.

Nie oznacza to jednak, że pominięci będą zawodnicy, grający za granicą. Trener bramkarzy Andrzej Dawidziuk pojedzie na mecze Bolonii z Interem Mediolan oraz Juventusu z Atalantą Bergamo. Zobaczy zatem Wojciecha Szczęsnego i Łukasza Skorupskiego. Pozostali członkowie sztabu wybiorą się do Niemiec (grają tam m.in. Jakub Kamiński, Robert Gumny, Dawid Kownacki, Tymoteusz Puchacz czy Michał Karbownik) oraz Grecji, gdzie na co dzień występują Tomasz Kędziora, Bartłomiej Drągowski, Karol Angielski czy wracający po kontuzji Damian Szymański.

Wiadomo także, że 12 marca na meczu FC Barcelony z Napoli w Lidze Mistrzów pojawi się Sebastian Mila. Z Polaków zobaczy tam jednak tylko Roberta Lewandowskiego, bo Piotr Zieliński nie został zgłoszony do fazy pucharowej tych rozgrywek.