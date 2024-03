Milik odsunięty od reprezentacji? Probierz mówi tak, że jaśniej się nie da

Arkadiusz Milik jest piłkarzem Juventusu od lata 2022 roku. W bieżącym sezonie nie może liczyć na regularną grę w wyjściowym składzie. Do tej pory przebywał na boisku łącznie jedynie 791 minut w 27 meczach. W tym czasie strzelił pięć goli i zaliczył jedną asystę. Krytycznie o piłkarzu wypowiadał się między innymi Paweł Kryszałowicz. - Napastnik Juventusu dostaje swoje szanse we włoskiej drużynie, ale nie za bardzo je wykorzystuje - stwierdził w rozmowie z TVP Sport.

Michał Probierz zabrał głos w sprawie powołania Arkadiusza Milika

W związku z brakiem regularnej gry w mediach pojawiły się informacje, że napastnika ma zabraknąć podczas marcowego zgrupowania reprezentacji Polski. "Piłkarza Juventusu zabrakło już podczas ostatniego zgrupowania. Wtedy sytuacja była w pewnym stopniu dwuznaczna. Tym razem wątpliwości być nie powinno" - napisano w "Przeglądzie Sportowym". Teraz głos w tej sprawie zabrał selekcjoner reprezentacji Polski Michał Probierz.

- Sam jestem zaskoczony i nie ukrywam, że to jest bardzo dziwne, jak czytam, że Arek Milik jest odsunięty od reprezentacji i nie będzie powołany. Jak nawet sam tego jeszcze nie wiem, a czytam, że ktoś już to wie - powiedział w rozmowie z Tomaszem Ćwiąkałą na YouTube. Arkadiusz Milik do tej pory rozegrał w reprezentacji Polski łącznie 72 mecze i strzelił 17 goli. Ostateczną decyzję Michała Probierza poznamy 14 marca. Tego dnia selekcjoner ogłosi listę powołanych piłkarzy.

W tym miesiącu reprezentacja Polski będzie walczyć w barażach o udział w mistrzostwach Europy. Najpierw czeka ją starcie z Estonią, które odbędzie się 21 marca. W przypadku zwycięstwa w finale zmierzy się z Walią lub Finlandią. Decydujące spotkanie zaplanowane jest na 26 marca.