Probierz już miał tego dość. PZPN wydał w jego imieniu oświadczenie

Tylko niewiele ponad dwa tygodnie dzielą nas od pierwszego w tym roku meczu reprezentacji Polski. 21 marca kadra prowadzona przez Michała Probierza zmierzy się z Estonią w półfinale baraży do Euro 2024. Nim jednak do samego meczu dojdzie, to na pewno sporo dyskusji wzbudzą powołania ogłoszone selekcjonera. PZPN poinformował, kiedy poznamy oficjalną kadrę reprezentacji Polski na najbliższe mecze.

