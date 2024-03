Szykuje się wielki powrót do reprezentacji. Piłkarz zdradził decyzję Probierza

Po koszmarnych eliminacjach do mistrzostw Europy ostatnią deską ratunku dla reprezentacji Polski pozostały marcowe baraże, przez które można dostać się do turnieju. W nich drużyna Michała Probierza 21 marca zmierzy się na Stadionie Narodowym z Estonią, a w przypadku wygranej w finale zagramy ze zwycięzcą meczu Walia - Finlandia. Wiemy już, że niedawno selekcjoner wysłał do poszczególnych piłkarzy powołania do szerokiej kadry, jednak na najbliższym zgrupowaniu nie pojawią się wszyscy z jego listy.

Obrońca reprezentacji Polski zdradził, że dostał wstępne powołanie. Tajna broń na Estonię?

W poniedziałkowe popołudnie podczas jednego z programów na kanale Meczyki.pl na platformie YouTube Radosław Przybysz, Roman Kołtoń i Mikołaj Kruk połączyli się z Paweł Dawidowiczem. W pewnym momencie dziennikarze dopytali środkowego obrońcę Hellasu Verona, czy znalazł się szerokiej liście Probierza. - Z chęcią bym zagrał (znowu w reprezentacji - red.). Myślę, że doczekamy się tego czasu. Postaram się dać z siebie wszystko - zaczął piłkarz, po czym na pytanie: "Czy znalazłeś się na wstępnej liście powołanych?" 28-latek bez zawahania się odpowiedział: "Tak".

Co ciekawe, ostatni mecz w kadrze Dawidowicz rozegrał w listopadzie 2021 roku w przegranym 1:2 starciu z Węgrami w eliminacjach do katarskich mistrzostw świata. Być może Michał Probierz planuje reaktywować zapomnianego kadrowicza i wykorzystać go w systemie z trójką środkowych obrońców. Wtedy Paweł Dawidowicz najprawdopodobniej zagrałby u boku Jakuba Kiwiora oraz Jana Bednarka. Ostatnio Mateusz Borek zdradził, że selekcjoner nie zamierza rezygnować z formacji z trzema stoperami, na którą stawia od początku swojej kadencji.

W ostatnią niedzielę ośmiokrotny reprezentant Polski rozegrał pełne spotkanie w Serie A przeciwko Sassuolo, które drużyna z Werony wygrała 1:0 po golu innego kadrowicza - Karola Świderskiego. Były napastnik amerykańskiego Charlotte z pewnością także znalazł się w szerokiej kadrze Probierza. Biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki, Paweł Dawidowicz w obecnym sezonie rozegrał dla Hellasu 22 spotkania, w których strzelił jedną bramkę. Drużyna z dwoma Polakami w składzie walczy o utrzymanie na najwyższym poziomie rozgrywkowym we Włoszech. Na ten moment z 17. punktami zajmuje 17. miejsce w tabeli.