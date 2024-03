A jednak. Kluczowa informacja przed barażami do Euro. Borek ogłosił

Po fatalnych eliminacjach, podczas których jeszcze za kadencji Fernando Santosa reprezentacja Polski przegrywała m.in. z Mołdawią, teraz ostatnią deską ratunku są baraże do mistrzostw Europy. W nich zespół prowadzony przez Michała Probierza zmierzy się z Estonią, a w przypadku zwycięstwa w finale trafi na wygranego meczu Walia - Finlandia. Co prawda do spotkania pozostało jeszcze 18 dni, jednak eksperci, dziennikarze i kibice już teraz zastanawiają się, na jaki skład postawi selekcjoner.

REKLAMA

Zobacz wideo Gwiazdy sportu oszalały za padlem

Probierz odkrył karty. Borek ujawnia. "Pozostanie konsekwentny"

W niedzielny poranek na Kanale Sportowym Mateusz Borek, Marcin Żewłakow, Robert Podoliński i Wojciech Kowalczyk w programie "Loża Piłkarska" rozmawiali nt. spotkania z Estonią. W pewnym momencie współzałożyciel KS zdradził, że niedawno rozmawiał z Michałem Probierzem, który wyjawił mu informację dotyczącą ustawienia na półfinałowe stracie baraży.

"Rozmawiałem z Michałem Probierzem i zadałem mu tylko jedno pytanie: czy przewiduje zmianę ustawienia na mecz z Estonią? Powiedział, że nie. Pozostanie konsekwentny" - powiedział Borek. Oznacza to, że na mecz z Walią reprezentacja Polski najprawdopodobniej pojawi się na boisku w formacji z trzema środkowymi obrońcami i wahadłowymi. Tak kadra grała w każdym meczu pod wodzą Probierza. Mogą to być ustawienia 3-4-3, 3-5-2 czy chociażby 3-4-1-2, w której występuje środkowy pomocnik ofensywny. Na tę pozycję eksperci przymierzali Kamila Grosickiego, który mimo wszystko nominalnie jest skrzydłowym. Piłkarz Pogoni Szczecin jest w kapitalnej formie i na ten moment każdy spodziewa się jego obecności na najbliższym zgrupowaniu.

Następnie dziennikarz i zaproszeni goście zaczęli zastanawiać się, na jakich wahadłowych postawi Michał Probierz w ustawieniu z trójką stoperów. "Jacy wahadłowi są dzisiaj w formie? Zalewski nie gra, a jeśli wchodzi, to zmiana pozycji. Kuba Kamiński w Wolfsburgu dwa mecze na trybunach. Zostaje nam Frankowski, Wszołek? Cash dzisiaj jest bardziej prawym obrońcą" - mówił Mateusz Borek. Na szczęście takich problemów nie mamy ze środkowymi obrońcami. W meczu z Estonią w trójce powinniśmy zobaczyć Jakuba Kiwiora i Jana Bednarka, którzy ostatnio dobrze radzą sobie na angielskich boiskach.

Kibice nie powinni martwić się także o ofensywnych zawodników. Robert Lewandowski został zawodnikiem miesiąca La Liga, a Krzysztof Piątek i Adam Buksa świetnie radzą sobie w Turcji. W ostatnich tygodniach nieco gorzej spisuje się Sebastian Szymański, jednak selekcjoner na pewno nie skreśli piłkarza Fenerbahce, który w tym sezonie strzelił już 12 bramek i zanotował 14 asyst.

Mecz z Estonią odbędzie się w czwartek 21 marca o godz. 20:45.