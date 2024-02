Probierz nie wytrzymał, gdy padło pytanie o Lewandowskiego. Odbił piłeczkę

Rok 2023 był tragiczny dla reprezentacji Polski. Mimo że trafiła do "grupy marzeń" eliminacji do Euro 2024, to finalnie zdobyła tylko 11 punktów w ośmiu meczach, co dało jej trzecią lokatę. Tym samym nie zakwalifikowała się bezpośrednio na imprezę w Niemczech. Wówczas spora krytyka spadła na piłkarzy, a w szczególności na Roberta Lewandowskiego. Nie dość, że był nieskuteczny na boisku, to wywołał jeszcze spore zamieszanie wywiadem, w którym skrytykował kolegów z kadry, twierdząc, że nie mają ducha walki. Wielu kibiców wprost domagało się usunięcia go z zespołu, ale Michał Probierz nie zdecydował się na takie rozwiązanie. Teraz wyjaśnił dlaczego.

Michał Probierz zabrał głos ws. Lewandowskiego. Ogromne zdziwienie. "Jeden z najlepszych"

Selekcjoner reprezentacji Polski był w środę gościem Kanału Zero, w którym poruszył wiele wątków, głównie związanych z kadrą. Wrócił też do tematu Lewandowskiego. Przyznał, że był dość mocno zdziwiony żądaniami fanów w sprawie odsunięcia kapitana od składu. - Byłem w szoku, jak podniosło się larum, żeby odstawić Lewandowskiego z kadry. Przed moją pracą bardzo głośno było o tym. Ja uważam, że to jeden z najlepszych zawodników - ocenił Probierz.

Na tym nie koniec. Szkoleniowiec wprost stwierdził, że nie wyobraża sobie odstawienia napastnika na boczny tor. Bez niego drużyna jest zagubiona, co pokazało starcie z Mołdawią (1:1). Wówczas Lewandowski nie pojawił się na placu gry ani nawet na zgrupowaniu, co miało związek z kontuzją. - Jak nie grał w meczu, to się okazało, że by się przydał - dodawał.

W ostatnim czasie forma Lewandowskiego znacząco się poprawiła, co z pewnością cieszy Probierza. W 2024 roku piłkarz zdobył już dziewięć bramek w 14 spotkaniach FC Barcelony. Chwalą go nie tylko koledzy z drużyny, jej trener, ale też hiszpańscy kibice.

Czy Lewandowski się odblokuje?

Z kolei polscy fani mają nadzieję, że uda mu się przełożyć dobrą formę na grę w reprezentacji. Teraz przed kadrą ważne mecze. 21 marca zagra w półfinale baraży, a jej rywalem będzie Estonia. Jeśli uda jej się zwyciężyć, to awansuje do finału, gdzie zmierzy się z Walią lub Finlandią.

I choć Probierz nie ma powodów do zmartwień jeśli chodzi o atak, to sen z powiek spędza mu linia pomocy, o czym więcej opowiedział w rozmowie z Krzysztofem Stanowskim. - Problem mamy w środku i to na pewno. Ta pozycja mnie niepokoi. Szukamy rozwiązań - zaznaczał.