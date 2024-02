Probierz wskazał największy problem reprezentacji Polski. Padły nazwiska

Już pod koniec marca reprezentacja Polski zmierzy się z Estonią w półfinale baraży o Euro 2024 i jeśli wygra, to w finale powalczy o wyjazd na turniej z Walią lub Finlandią. Obecnie selekcjoner Michał Probierz wybiera grupę zawodników, która wystąpi w tych spotkaniach. Sam przyznaje jednak, że kadra ma swoje problemy, które musi rozwiązać. Trenera szczególnie niepokoi jedna pozycja.

REKLAMA

Zobacz wideo Reprezentant Polski zmienił klub i ma problem

Oto największy problem reprezentacji Polski przed barażami. Michał Probierz nie ma wątpliwości

Przed nadchodzącym zgrupowaniem selekcjoner Probierz ma powody do zadowolenia, ponieważ w dobrej formie są m.in. Robert Lewandowski, Krzysztof Piątek czy Wojciech Szczęsny. Niestety samym atakiem i obroną drużyna nie wygra meczu i dlatego też selekcjoner martwi się o linię pomocy.

- Problem mamy w środku i to na pewno. Ta pozycja mnie niepokoi. Szukamy rozwiązań - przyznał wprost Probierz w rozmowie z Krzysztofem Stanowskim w Kanale Zero. Następnie selekcjoner zaczął wskazywać konkretne nazwiska i sytuację tych zawodników w zespołach.

- Damian Szymański miał lekki uraz, Piotrek Zieliński dzisiaj nie grał, a Napoli prowadziło wysoko (Zieliński wszedł na boisko w 76. minucie meczu Sassuolo z Napoli - przyp. red.). Kuba Piotrowski gra, Sebastian Szymański gra, Bartosz Slisz zagrał pierwsze spotkanie w Atlancie. Nicola Zalewski, który po zmianie trenera gra trochę mniej. Szymon Żurkowski zaczął grać, ale ma lekki uraz - wymieniał szkoleniowiec kadry. Ponadto trener przyznał również, że młodzi zawodnicy są w kręgu jego zainteresowań, a wśród nich pomocnicy z reprezentacji do lat 21.

Selekcjoner ma czas, by znaleźć rozwiązania w środku pola do 15 marca. To właśnie wtedy zostaną ogłoszone oficjalne powołania do reprezentacji na baraże. Spotkanie Polski z Estonią zaplanowano na 21 marca, a ewentualny finał z Walią lub Finlandia na 26 marca.