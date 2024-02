PZPN podniósł stawki. Tyle zapłaci za dzień na zgrupowaniu kadry

Przez wiele lat piłka nożna kobiet w Polsce była traktowana przez PZPN nieco po macoszemu. Gdy piłkarze otrzymywali godne wynagrodzenie za mecze w narodowych barwach, piłkarki mogły liczyć tylko na małą część tej kwoty. Związek uznał jednak, że zawodniczkom należą się podwyżki i poinformował o nich w nowym statucie. Ile zarobią piłkarki za grę w reprezentacji Polski?

Ile zarabia się w reprezentacji Polski? PZPN zmienił kwotę startową

Podczas ostatniego zarządu PZPN ustalono, że Pomorski Związek Piłki Nożnej zorganizuje pierwszy domowy mecz eliminacji Euro 2025 kobiet. Spotkanie odbędzie się 5 lub 9 marca, a według informacji Joanny Tokarskiej zostanie rozegrane w Gdyni. Miejsce pozostaje jednak niepotwierdzone.

Pewne jest jednak, że reprezentantki Polski doczekały się podwyżek. Dowiadujemy się o tym w ramach aktualizacji art. 34 pkt b) statutu PZPN. Czytamy w nim:

1. Wprowadza się nowe stawki startowego wypłacanego zawodniczkom: I Reprezentacji Polski Kobiet w następującej wysokości:

600 PLN – za każdy dzień pobytu na zgrupowaniach i meczach towarzyskich oraz meczach eliminacyjnych do Mistrzostw Świata lub Mistrzostw Europy i Ligi Narodów z wyłączeniem zgrupowań i meczów towarzyskich rozgrywanych w ramach przygotowań do turniejów finałowych Mistrzostw Europy i Świata.

Tokarska, która sama była piłkarką, zauważa, że 600 złotych to obecnie 14,14 procent pensji minimalnej w Polsce (4242 zł). Przed laty, czyli na przykład w 1999 roku, reprezentantki Polski otrzymywały mniej - 150 złotych za dzień zgrupowania, ale wówczas było to 23,08 procent minimalnej pensji (650 zł). Teraz jest więcej, ale jednocześnie mniej w porównaniu z krajowymi zarobkami.

A jak pensja reprezentantek Polski wypada na tle męskiej kadry? Nadal blado, bo PZPN ustalił, że kwota startowa dla męskiej kadry to 1000 złotych. Ponadto panowie mogą liczyć na znacznie większe premie niż panie i chociażby za awans na mundial w Katarze dostali około 12 milionów złotych do podziału. Najwięcej, bo prawie 700 tysięcy zainkasowali wówczas Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny, którzy w eliminacjach do turnieju grali najwięcej.