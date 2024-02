Michał Probierz zaskoczy powołaniami?! Sensacyjne nazwisko [WIDEO]

Reprezentacja Polski w marcu będzie miała ostatnią szansę na to, aby uzyskać awans na Euro 2024. Powalczy w barażach, gdzie najpierw czeka ją półfinał z Estonią (21 marca, u siebie), a potem ewentualny finał z Walią lub Finlandią (26 marca, na wyjeździe).

Probierz powoła piłkarza z Puszczy Niepołomice?

Michał Probierz musi zatem jak najlepiej trafić z wyborem składu. Wszyscy zastanawiają się, jakich piłkarzy selekcjoner powoła - zwłaszcza z polskiej ekstraklasy. Wielu kibiców Lecha Poznań uważa, że szansę powinien dostać Radosław Murawski. O powołaniach w poniedziałkowym programie Sport.pl LIVE rozmawiali dziennikarze Sport.pl: Dawid Szymczak, Aleksander Bernard oraz Radosław Przybysz z Meczyki.pl

- Jeśli chodzi o Murawskiego, to prime formy miał zdecydowanie podczas meczów Ligi Konferencji Europy. Teraz nieco spuścił z tonu. Wydaje mi się, że warto by było może - nie tylko dać mu szansę, ale mieć go w razie czego do dyspozycji w kadrze. To bardzo dobry defensywny pomocnik w skali naszej ligi. Może Filip Marchwiński, bo liczbowo dobrze wystartował w tej rundzie wiosennej na "10" lub "9". Trener Tomas Tułacz mówił, że dwa-trzy miesiące temu trener Probierz miał rozmawiać z kimś z Puszczy Niepołomice. Ciężko stwierdzić, o kogo chodzi. Może o Sołowieja, który strzela dużo goli. Może Probierz postawi na kogoś w skali niedzielnego kibica bardziej nieoczywistego, ale dla kibiców ekstraklasy znanego - Dominika Marczuka z Jagiellonii - powiedział Aleksander Bernard w programie Sport.pl LIVE.

Program "Sport.pl LIVE" mogą Państwo oglądać w każdy poniedziałek o godz. 20 w Sport.pl i Gazeta.pl. Dostępny jest on również w naszych mediach społecznościowych. W trakcie programu eksperci rozmawiają o najważniejszych kwestiach ze świata sportu, zarówno na polskich, jak i międzynarodowych arenach. Zapraszamy w imieniu dziennikarzy Sport.pl: Kacpra Sosnowskiego, Konrada Fersztera, Dawida Szymczaka i Dominika Wardzichowskiego.