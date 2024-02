Tajny plan Probierza. "Rozpuszczanie mgły" [WIDEO]

Reprezentacja Polski w marcu będzie miała ostatnią szansę na to, aby uzyskać awans na Euro 2024. Powalczy w barażach, gdzie najpierw czeka ją półfinał z Estonią (21 marca, u siebie), a potem ewentualny finał z Walią lub Finlandią (26 marca, na wyjeździe).

REKLAMA

Zobacz wideo Udane dla Polaków AMŚ w łyżwiarstwie szybkim w Hamar. Luiza Złotkowska: To było wyzwanie po zakończeniu kariery sportowej, żeby zostać w świecie sportu

Tajny plan Probierza. "Rozpuszczanie mgły"

O planie na spotkania barażowe w poniedziałkowym programie Sport.pl LIVE rozmawiali dziennikarze Sport.pl: Dawid Szymczak, Aleksander Bernard oraz Radosław Przybysz z Meczyki.pl. Ten ostatni przyznał, że być może będzie niespodzianka dla rywali.

- Z tego co słyszałem, jest rozważany scenariusz "rozpuszczanie mgły". Chodzi o to, by trochę namieszać w składzie na pierwszy baraż, bo i tak Estonię pokonamy. Ma to na celu namieszać w głowie przeciwników, by trudno im było ich odczytać w finale. Nie jest to głupi plan, ale moim zdaniem po czterech meczach selekcjonera, gdzie nadal nie znamy jedenastki, warto by było wyjść możliwie na galowo i potraktować Estonię jako bardzo ważny sparing, który nie możesz przegrać - powiedział Przybysz.

Cały fragment programy można zobaczyć w linku poniżej.

Zobacz wideo

Program "Sport.pl LIVE" mogą Państwo oglądać w każdy poniedziałek o godz. 20 w Sport.pl i Gazeta.pl. Dostępny jest on również w naszych mediach społecznościowych. W trakcie programu eksperci rozmawiają o najważniejszych kwestiach ze świata sportu, zarówno na polskich, jak i międzynarodowych arenach. Zapraszamy w imieniu dziennikarzy Sport.pl: Kacpra Sosnowskiego, Konrada Fersztera, Dawida Szymczaka i Dominika Wardzichowskiego.