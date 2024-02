Szykuje się wielki powrót do reprezentacji? Do tej pory była katastrofa

Reprezentacja Polski w marcu będzie miała ostatnią szansę na to, aby uzyskać awans na Euro 2024. Powalczy w barażach, gdzie najpierw czeka ją półfinał z Estonią (21 marca, u siebie), a potem ewentualny finał z Walią lub Finlandią (26 marca, na wyjeździe). Michał Probierz musi zatem jak najlepiej trafić z wyborem składu.

Michał Probierz obserwuje piłkarzy przed barażami o Euro 2024. Sebastian Mila jedzie do Włoch

W związku z tym selekcjoner oraz jego współpracownicy monitorują poczynania wielu zawodników występujących w klubach zagranicznych. Szansę na powrót do drużyny narodowej mają ci, którzy wcześniej nie znaleźli uznania w oczach 51-latka.

Według dziennikarza Tomasza Włodarczyka na marcowe zgrupowanie może zostać powołany Karol Linetty z Torino. - Regularnie gra w Serie A. W poniedziałek Sebastian Mila (asystent Probierza - red.) będzie obserwował go z trybun Stadio Olimpico podczas meczu Romy z Torino - powiedział Włodarczyk, cytowany przez portal Meczyki.pl. Mila będzie mógł zatem zobaczyć w akcji Linettego oraz Nicolę Zalewskiego z Romy.

Karol Linetty z szansami na powrót do reprezentacji. Wcześniej głównie zawodził

29-latek był regularnie powoływany przez Fernando Santosa i poprzednich selekcjonerów, ale u Probierza jego sytuacja się zmieniła. Nie wezwano go na październikowe zgrupowanie, co nie było wielkim zaskoczeniem, gdyż w poprzednich latach w biało-czerwonej koszulce zdarzały się mu katastrofalne występy. Linetty wielokrotnie był krytykowany przez media i kibiców. Nie zachwycił też w swoim ostatnim występie w kadrze, 10 września 2023, gdy Polska przegrała na wyjeździe z Albanią 0:2.

Mimo że w reprezentacji Linettemu nie idzie najlepiej, to od wielu lat jest solidnym graczem klubów Serie A, przez co kolejnym selekcjonerom trudno z niego definitywnie zrezygnować. W tym sezonie rozegrał 18 meczów w barwach Torino. I o ile na początku sezonu był rezerwowym, o tyle od pewnego czasu częściej gra w podstawowym składzie. A jego drużyna zajmuje 10. miejsce w tabeli, jak na jej możliwości jest to bardzo przyzwoity wynik.

Dotychczas Karol Linetty zaliczył 47 występów w reprezentacji Polski, strzelił pięć goli i zanotował jedną asystę. Debiutował w niej 18 stycznia 2014 r. w meczu z Norwegią (3:0, zdobył jedną z bramek) za kadencji Adama Nawałki. Był w kadrze na mistrzostwa świata w 2018 r. oraz mistrzostwa Europy w 2016 i 2021 r.