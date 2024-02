Tomaszewski króciutko o Kuleszy. "Możemy mu naskoczyć"

Reprezentacja Polski nie zdołała wywalczyć awansu na Euro 2024 przez grupę eliminacyjną, więc musi walczyć o miejsce na turnieju przez dwustopniowe baraże. Najpierw kadra prowadzona przez Michała Probierza zagra z Estonią, a w przypadku awansu do finału będzie rywalizować ze zwycięzcą spotkania Walia - Finlandia. Jak może wyglądać dalszy los Probierza i spółki?

Tomaszewski mówi o przyszłości Probierza. "Zacznijmy działać profesjonalnie"

Jan Tomaszewski rozmawiał z "Przeglądem Sportowym Onet" na niecały miesiąc przed barażami. Były reprezentant Polski uważa, że Probierz powinien pozostać selekcjonerem, nawet jeśli nie awansuje na Euro 2024. - On musi zostać, bo trzeba zrobić nową, odmłodzoną drużynę. A który trener, z olbrzymim doświadczeniem na ławce, ma największe pojęcie o naszej kadrze i o młodych piłkarzach, którzy mogą do niej pretendować? Już teraz sobie powiedzmy, że Michał Probierz zostaje do zakończenia kwalifikacji do mundialu w 2026 roku. To jest logiczne. Zacznijmy działać systemowo i profesjonalnie - powiedział.

- Doprowadźmy wreszcie do sytuacji, w której nie będziemy musieli już narzekać, że są piłkarze dobrze spisujący się w zagranicznych klubach, ale przyjeżdżają na kadrę i spuszczają z tonu, bo traktują ją jak familiadę - dodaje Tomaszewski. Były kadrowicz nie ma obaw przed barażami. - Mam pewność, że już ta najgorsza kompromitacja nastąpiła, czyli porażka z Mołdawią plus te dwa nieszczęsne domowe remisy już jesienią. Równie potężna katastrofa w tak krótkim czasie, na zdrowy rozum, nie może się nam znowu przytrafić - komentuje.

- Wystarczy, że porządnie przygotujemy się do meczu i poważnie potraktujemy swoje obowiązki. Musimy wygrać z Estonią i już mieć na uwadze finał baraży, czyli wyprawę do Walii, bo wydaje mi się, że Finlandia w Cardiff nie da rady. Mam tylko nadzieję, że tanio skóry nie sprzeda i mecz będzie trwał 120 minut, więc Walijczycy w przeciwieństwie do nas okrutnie się zmęczą - podsumował Tomaszewski.

Tomaszewski broni prezesa Kuleszy. "Dmuchajmy w jedną trąbę"

We wspomnianym wywiadzie pojawił się też wątek Cezarego Kuleszy. Tomaszewski broni prezesa PZPN i twierdzi wprost, że wszyscy powinni mu pomagać. - Uśmiecham się, gdy słyszę albo czytam, że brak awansu powinien oznaczać dymisję szefa PZPN. Na miłość boską, bądźmy poważni. Są zasady, regulaminy, statut. Bronię go w tym sensie, że wszyscy możemy mu naskoczyć. Jeżeli sam Kulesza nie zechce odejść, a dlaczego miałby chcieć, to powinien być nadal prezesem PZPN i trzeba wszystko zrobić, aby mu pomóc, w naszym wspólnym, sportowym interesie - wyjaśnia były bramkarz.

- Gdy ktoś zachęca, żeby bojkotować mecz z Estonią, żeby osłabić obecne władze PZPN, to jestem wściekły, bo to rzadki przypadek głupoty. Natomiast, tak czy siak, po meczach barażowych powinna być zastosowana gruba kreska, czyli odcięcie się od przeszłości i nowe otwarcie. Pod wodzą Kuleszy, bo on jest prezesem PZPN. Dmuchajmy w jedną trąbę. Skupmy się na tym, by zacząć działać profesjonalnie - kończy Tomaszewski.

Mecz Polska - Estonia w półfinale baraży odbędzie się 21 marca o godz. 20:45 na Stadionie Narodowym. Finał baraży będzie rozegrany pięć dni później o tej samej porze. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowych na żywo z meczów biało-czerwonych w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.