Kontrakt Piotra Zielińskiego z Napoli wygasa wraz z zakończeniem sezonu i wiemy już, że nie zostanie przedłużony. Pomocnik przeniesie się do Interu Mediolan i przeszedł już nawet testy medyczne. Brakuje tylko oficjalnego potwierdzenia transferu, które powinno pojawić się w lipcu.

Michał Probierz zabrał głos ws. Piotra Zielińskiego. Jasna deklaracja

W związku z tym sytuacja Polaka w tym zespole nie wygląda najlepiej. Niedawno Napoli nie uwzględniło go w zgłoszonym składzie do Ligi Mistrzów. Nadal może występować w rozgrywkach Serie A, ale z powodu jego rychłego odejścia, nie można wykluczać, że będzie pełnił mniej znaczącą rolę w drużynie. Nie wiadomo też, jaki plan na niego ma nowy trener Francesco Calzona. To wszystko spowodowało, że część kibiców zaczęła się zastanawiać, czy Zieliński otrzyma powołanie do reprezentacji Polski na marcowe zgrupowanie. Głos w tej sprawie zabrał Michał Probierz.

- Nie zrezygnuję z Piotra Zielińskiego! W naszej sytuacji nie możemy sobie pozwolić na rezygnację z tej klasy piłkarza, nawet jeśli będzie miał problem z występami w klubie - powiedział, cytowany przez Polsat Sport. Reprezentacja Polski najbliższy mecz rozegra 21 marca. Tego dnia zmierzy się z Estonią w barażach o udział w mistrzostwach Europy. W przypadku zwycięstwa czekać będzie ją starcie z Walią lub Finlandią.

Piotr Zieliński występuje w Napoli od 2016 roku. W ubiegłym sezonie wygrał z klubem krajowe mistrzostwo. W bieżącym sezonie rozegrał do tej pory 27 meczów, w których strzelił trzy gole i zaliczył tyle samo asyst. Polak kolejną okazję do gry będzie miał w niedzielę. Tego dnia o godzinie 15:00 jego zespół zagra na wyjeździe z Cagliari. Napoli po 24 kolejkach zajmuje dziewiąte miejsce w tabeli z dorobkiem 36 punktów.