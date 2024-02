Zaskakujące powołanie możliwe! Michał Probierz po spotkaniu z piłkarzem

Francja, Holandia i Austria - w takiej grupie reprezentacja Polski znajdzie się podczas mistrzostw Europy w Niemczech, jeśli wygra marcowe eliminacje. W nich najpierw zagra z Estonią, a w przypadku zwycięstwa o upragniony awans zmierzy się z Walią lub Finlandią. Drużynie Michała Probierza może pomóc piłkarz, który niedawno wrócił na boiska Premier League.

Probierz osobiście spotkał się z reprezentantem Polski. Szykuje się powołanie

Mowa o Jakubie Moderze, który na przełomie października i listopada zeszłego roku wrócił do gry po zerwaniu więzadeł krzyżowych. W obecnym sezonie 24-latek w barwach angielskiego Brighton rozegrał łącznie 10 spotkań we wszystkich rozgrywkach, jednak zazwyczaj były to jedynie końcówki meczów. Moder powoli wraca na najwyższy poziom, który prezentował przed doznaniem koszmarnego urazu.

W mediach społecznościowych Roman Kołtoń przekazał, że z byłym piłkarzem Lecha Poznań osobiście spotkał się Michał Probierz. "Selekcjoner Michał Probierz w akcji! Właśnie gościł u Jakuba Modera - Polak na razie ma siedem meczów w Premier League, ale jego klasa nie podlega dyskusji i można się spodziewać nominacji w marcu" - napisał dziennikarz Prawdy Futbolu. Jakub Moder ostatni mecz w reprezentacji rozegrał 29 marca 2022 roku, kiedy kadra pod wodzą Czesława Michniewicza wygrała 2:0 ze Szwecją w spotkaniu o awans do mistrzostw świata w Katarze.

Sprawia to, że piłkarza na zgrupowaniu reprezentacji nie było prawie dwa lata. Mimo to nie należy zapominać, że niemal we wszystkich 20 występach w narodowych barwach Moder prezentował się świetnie. 24-latek z z pewnością przyda się Probierzowi, ponieważ ostatnio w kadrze panuje deficyt klasowych środkowych pomocników.

Oprócz tego Kołtoń zdradził najbliższe plany selekcjonera, który niebawem odwiedzi także m.in. Krzysztofa Piątka, Adama Buksę czy Jakuba Kałuzińskiego. Z informacji dziennikarza wynika także, że Michał Probierz nie ma zamiaru rezygnować w marcu z Piotra Zielińskiego, który musi przemęczyć się do czerwca na ławce Napoli, zanim przejdzie do Interu Mediolan. "Nie zrezygnuję z Piotra w kontekście baraży"- mówił selekcjoner cytowany przez założyciela Prawdy Futbolu.