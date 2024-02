To dlatego Boniek nie wystąpił w filmie Błaszczykowskiego. Ujawniamy kulisy

Filmów biograficznych o piłkarzach jest w ostatnim czasie sporo. Można obejrzeć laurkę Cristiano Ronaldo, z której perfekcjonizm głównego bohatera bije nawet z procesu mycia zębów. Jest też niedawna produkcja "Lewandowski. Nieznany", której tytuł brzmi paradoksalnie - wszak film przedstawia piłkarza niemal dokładnie takiego, jakiego znamy z mediów. Odpowiedzi na trudne pytania raczej w tym filmie nie ma, choć archiwalne zdjęcia, montaż, czy elementy humorystyczne ogląda się przyjemnie, a kilka szczerych wyznań wywołuje współczucie. Jest też netfliksowy miniserial o Davidzie Beckhamie, który zrobił furorę. Teraz do widzów właśnie trafia też "Kuba". Dostępny będzie od piątku na Amazon Prime.

Jakby zadzwonił Kuba poszłoby sprawniej

Kręcąc własny film, Błaszczykowski miał już za sobą obejrzane filmy i o Ronaldo, i "Lewym", i Beckhamie. Jak przyznał w rozmowie ze Sport.pl, to obraz o "Becksie" przemówił do niego najbardziej. Nie był jednowymiarowy i sprawiał wrażenie, jakby każdy mówił w nim to, co chciał, a nie to, co było w scenariuszu, czy mieściło się w kanonie poprawności. Swoją drogą obaj piłkarze opowiedzieli o swym życiu i rozprawili się z karierą już po jej zakończeniu, co wydaje się dobrym pomysłem. Wtedy można przekazać i ocenić więcej.

Czy Błaszczykowski mówi w swoim filmie o historiach, o których nigdy nie wiedzieliśmy? Niekoniecznie, choć jego spojrzenie na pewne sprawy może być zaskakujące. Stare wątki z dodatkową narracją ponownie wciągają i znów rodzą pytania. Choćby o to, jak wyglądała naprawdę kwestia opaski kapitana w kadrze.

"To nie była jego decyzja, pewne rzeczy miał narzucone" - mówi w filmie Błaszczykowski i patrzy na ówczesnego prezesa PZPN, Zbigniewa Bońka. Adam Nawałka w filmie wystąpił, kilka rzeczy powiedział - choć w swoim, dyplomatycznym stylu. Bońka w tej produkcji zabrakło.

Warto przypomnieć, że kilkanaście miesięcy wcześniej w filmie Lewandowskiego Boniek wystąpił. Wówczas ponoć poprosił go o to sam Lewandowski. Zadzwonił i opowiedział o projekcie, przekazał, kto się będzie kontaktował z dalszymi szczegółami. Tym razem - według relacji z otoczenia byłego prezesa PZPN - było inaczej. Do Bońka miał przyjść dość ogólny SMS od osoby, której były prezes PZPN nie znał. Prośba miała dotyczyć wywiadu o reprezentacji. Boniek odmówił. Dopiero w drugiej wiadomości dodano, że chodzi o film o Błaszczykowskim.

Boniek nie ma zamiaru zaogniać tematu i w sprawie nie chce się wypowiadać. Sugeruje jednak, że coś tu nie zagrało organizacyjnie, ale jakby zadzwonił do niego Kuba, to wszystko poszłoby sprawnie.

Russell Crowe znów mógł wrócić do tematu reprezentacji Polski

Boniek nie dołączył zatem do Juergena Kloppa, Matsa Hummelsa, Marco Reusa, Ilkaya Guendogana, Hansa-Joachima Watzke, Łukasza Piszczka, Łukasza Fabiańskiego i Marcina Wasilewskiego, których w tym obrazie oglądamy. Co ciekawe, według naszych informacji producenci i reżyser filmu Jan Dybus podjęli starania, by w produkcji pojawił się nawet... Russell Crowe. Nie tylko dlatego, że "Gladiator", w którym zagrał oskarową rolę, to jeden z ulubionych filmów Błaszczykowskiego, ale dlatego, że podczas Euro 2016, aktor po meczu z Ukrainą zaczepiał na Twitterze Kubę, komplementując go i całą naszą kadrę.

W filmie jest też sporo informacji o życiu prywatnym Błaszczykowskiego. Humorystycznych i podpartych archiwami scen nie będziemy przytaczać. One są, dodają kolorytu, wywołują uśmiech, dają odpocząć, gdy filmowe sceny stają się dla widza trudne i przykre. Podczas oglądania obrazu łzy do oczu cisną się nieraz. Czasem to łzy wzruszenia, częściej jednak łzy smutku.

Życie głównego bohatera determinuje bowiem rodzinna tragedia. Błaszczykowski do momentu śmierci swojej mamy wraca z trudem. Z kolejnymi minutami widzimy, ile siły kosztowało go, by tę sprawę przerobić, i jak ciężko, mimo upływu niemal 30 lat, jest o tym opowiedzieć. Nie tylko jemu. Do tego tragicznego dnia odnoszą się też jego najbliżsi: brat Dawid, wujek Jerzy Brzęczek i żona Agata. W tym filmie czujemy też ich wsparcie, widzimy wsparcie kibiców i wzruszające sceny z rodzinnej miejscowości piłkarza.

Smutek przeplata się ze współczuciem i podziwem dla głównego bohatera. Brawami za jego nieugiętą postawę, charakter, ambicje, pracowitość, walkę i wiarę w lepsze jutro. Trochę jak w ulubionym przez Kubę "Gladiatorze". Błaszczykowskiemu często jest do niego blisko.