Stanowski odpalił bombę. Zarzuca Lewandowskiemu kłamstwo. "Mam inne informacje"

Co prawda od "afery premiowej" minął już ponad rok, jednak piłkarze, dziennikarze czy eksperci regularnie wracają do tamtych niewygodnych wydarzeń. Przed rozpoczęciem katarskich mistrzostw świata ówczesny premier Mateusz Morawiecki obiecał kadrze reprezentacji Polski premie pieniężne za wyjście z grupy. Gdy media upubliczniły propozycję polityka, wybuchł wielki skandal, w wyniku którego z posady poleciał Czesław Michniewicz.

"Afera premiowa" wraca. Krzysztof Stanowski zarzucił Lewandowskiemu kłamstwo

Media codziennie rozpisywały się o szczegółach. Można było przeczytać o zbieraniu numerów kont czy nocnych zebraniach drużyny. - Wychodzimy z grupy i zamiast się cieszyć, nagle zaczęliśmy kłócić się o tę premię. Ci mają mieć tyle, inni tyle. Ale to tak się kłóciliśmy, że nie gadaliśmy z pewnymi zawodnikami - tak "aferę premiową" relacjonował Łukasz Skorupski, z którym nie zgodziło się wielu kolegów z kadry. Do tej pory cała sytuacja nie została klarownie wyjaśniona, a długo głosu nie chciał zabierać sam Robert Lewandowski.

Wydarzenia te podzieliły drużynę i zrujnowały pozytywny wizerunek reprezentacji Polski. Kapitan dopiero po kilku miesiącach poruszył ten niewygodny temat. - Chcę przeprosić kibiców, że jako kapitan nie powstrzymałem wydarzeń, które przeobraziły się w tzw. aferę premiową. Ta sprawa od początku nie była dla nas realna - mówił, uciekając nieco od odpowiedzialności.

Po ponad roku do "afery premiowej" postanowił powrócić Krzysztof Stanowski. W wywiadzie z Tomaszem Ćwiąkałą najpierw niezbyt przychylnie wypowiedział się o Lewandowskim, a następnie zaczął opowiadać o szczegółach tamtych wydarzeń. - Moim zdaniem jest (Robert Lewandowski - red.) nienaturalny i nieszczery w wielu rzeczach. To wynika z obsesji doskonałości, także w kwestii wizerunkowej - rozpoczął Stanowski.

- "Lewy" zbrzydł mi po "aferze premiowej", bo mam inne informacje na temat tego, co tam się działo niż te, które on głosi - wypalił po chwili. - A możesz zdradzić, jakie to są informacje? - dopytał prowadzący rozmowę. - Nie. Dlatego nie mówię, bo nie mogę. Osoby, które tam były w środku być może przerwą to całe milczenie - skwitował gość.

Następnie dziennikarz podsumował, jak niespójne są poszczególne wersje przebiegu "afery premiowej". - Widzimy, jak sypie się cała ta konstrukcja. Dopiero co było tak, że była narada w środku nocy zwołana przez Michniewicza, żeby dzielić premie. Minęły dwa miesiące i okazało się, że jednak narady nie było. Asystent chodził po pokojach? Teraz okazało się, że nikt nie chodził po pokojach. Zaraz się okaże, że numery kont też nie były zbierane - powiedział.

Na koniec Stanowski przyznał, że "ludzie wierzą silniejszemu", którym w tym przypadku jest Robert Lewandowski. Dodał także, że Michniewicz został najbardziej poszkodowanym w całej aferze.