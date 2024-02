Bąk z radą dla Probierza ws. powołań do kadry. "Warto go sprawdzić"

Na początku stycznia Argentyńczyk Santiago Hezze otrzymał polski paszport. Tym samym 22-letni pomocnik Olympiakosu Pireus mógłby zagrać dla reprezentacji Polski, gdyby wyraził taką chęć i otrzymał powołanie od selekcjonera Michała Probierza. "Każdy zawodnik, który posiada polski paszport, może otrzymać powołanie do reprezentacji Polski" - komentował wtedy sytuację krótko Polski Związek Piłki Nożnej.

Pod koniec stycznia Probierz skontaktował się z Hezze, żeby zorientować się, jak pomocnik podchodzi do kwestii ewentualnej gry dla reprezentacji Polski. - Chciałem usłyszeć jego zdanie, jak on to widzi. Powiedział, że przemyśli to, porozmawia też ze swoimi rodzicami. To była bardzo fajna rozmowa - poinformował. Jednocześnie podkreślił, że 22-latek nie jest brany pod uwagę w kontekście marcowych spotkań reprezentacji Polski w barażach do Euro 2024.

Jacek Bąk chce powołania dla Santiago Hezze. "Musimy oszacować jego przydatność"

Na temat ewentualnego powołania dla Santiago Hezze wypowiedział się ostatnio Jacek Bąk w rozmowie z portalem TVP Sport. Były kapitan reprezentacji Polski także ocenił, że nie trzeba powoływać go na najbliższe mecze, ale może to być "melodia przyszłości".

- Warto go sprawdzić i przekonać się, czy ten gracz prezentuje poziom reprezentacyjny. Musimy oszacować jego przydatność. Zmiana pokoleniowa jest nieunikniona i trzeba szukać nowych rozwiązań. 22-latek ograny w niezłej lidze, jaką jest grecka ekstraklasa, mógłby okazać się wartościowym wzmocnieniem - ocenił Bąk. Jego zdaniem Polska "nie może odpuścić takiego zawodnika".

Były kapitan reprezentacji Polski analizuje błędy w szkoleniu. "Nie są wykorzystywani"

Bąk dodał, że kadrę czeka zmiana pokoleniowa i pożegnanie z takimi liderami jak Robert Lewandowski, Wojciech Szczęsny czy Kamil Grosicki. Stwierdził, że nie widać ich następców wśród młodszych zawodników, gdyż "przespano pewien ważny okres"

- W młodzieżowych reprezentacjach Polski nie brakuje trenerów z przypadku. Nie są wykorzystywani ludzie, którzy z piłką byli związani przez całe życie. Mam na myśli byłych piłkarzy, którzy powinni być drogowskazami dla młodszych pokoleń. Byłych reprezentantów powinno się zapraszać do współpracy z młodymi zawodnikami, bo mają w tym temacie olbrzymie doświadczenie oraz wiedzę. Jedli chleb z tego pieca przez wiele lat, a u nas w piłce młodzieżowej, również tej reprezentacyjnej, dużo jest teoretyków, wuefistów, którzy nigdy nie grali w piłkę - analizował Bąk. Jego zdaniem to jeden z powodów, dla którego nie ma następców m.in. Roberta Lewandowskiego.

A już za niemal równo miesiąc reprezentacja Polski rozegra mecz w półfinale baraży do Euro 2024. W czwartek 21 marca na Stadionie Narodowym w Warszawie o godzinie 20:45 Biało-Czerwoni zmierzą się z Estonią. Zwycięzca tej rywalizacji w finale baraży zagra z lepszym z pary Finlandia - Walia.